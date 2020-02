Officieel: de nieuwe Volkswagen Golf GTI

De nieuwe Volkswagen Golf GTI is onthuld. Voor de leuk neemt VW meteen even de Golf GTD én Golf GTE mee.

De nieuwe Volkswagen Golf GTI is misschien wel het slechtst bewaarde geheim van de afgelopen zes maanden in de autowereld. Iedereen zag dat VW ‘zwanger’ was van een drieling en iedereen wist wat het ging worden: een Golf GTI, GTD en GTE.

Leukste

We beginnen natuurlijk met de leukste van de drie en dat is ongetwijfeld de nieuwe Volkswagen Golf GTI. De GTI-uitvoeringen van de Golf III en Golf IV waren behoorlijke misperen, maar met de Golf Golf V toonde VW aan nog steeds een goede GTI te kunnen bouwen. Ze hadden er kennelijk gewoon even geen zin in toen.

Recept

We benoemen de Golf V GTI, want het ‘recept’ van die auto wordt sinds 2004 nauwgezet gevolgd. Voor de Golf VIIII GTI is dat niet anders. We beginnen met het uiterlijk. Dat moet namelijk afwijkend zijn, maar te opvallend. Daar zijn ze bijna in geslaagd. Aan de voorkant zie je de kenmerkende rode bies bij de grille. De VW Golf GTI op de foto’s is zelf ook rood, dus het valt iets minder op.

Renault Sport

Wat wel direct opvalt zijn de lampen in de bumper. Het zijn de mistlampen in een ‘X-vorm’, die nog het meeste doen denken aan de lampenwinkel in de voorbumper van een Clio of Mégane van Renault Sport. Origineel is het niet en esthetisch is het, eh, wennen. Hopelijk heeft het een functie of een meetbaar beter resultaat opgeleverd. Wel is het een beduidend ander front dan zijn voorganger. Dat moest ook wel, want het zijn in feite dezelfde auto’s.

Krek eender

Aan de zijkant is dat ook het beste te zien. Het silhouet is krek eender. Dat is tegelijkertijd ook de kracht van deze bestseller. De dikke C-stijl is natuurlijk kenmerkend voor elke Golf, maar de badges zijn uniek voor de nieuwe VW Golf GTI. Ook de wielen zijn uniek voor de GTI. Op de foto’s zie je de 18″ wielen, 17″ is standaard. Aan de achterzijde is er wel iets gedaan om te herkennen dat dit een snellere Golf is. Er zijn twee dikke uitlaten, eentje links en eentje rechts. De ‘GTI’-badge is naar het midden verhuist en er is een dakspoiler.

MQB

De nieuwe Golf VIII en ook deze GTI staan beide op een evolutie van het MQB-platform. Dat betekent dat de techniek je heel bekend in de oren kan klinken. De nieuwe Golf GTI heeft namelijk een 2.0 TSI viercilinder onder de kap. Het maximale vermogen bedraagt 245 pk en qua koppel heb je eveneens geen reden tot klagen: 370 Nm. Volkswagen geeft geen cijfers over de acceleratie of topsnelheid.

(On)bekende prestaties

Tsja: de specificaties zijn natuurlijk gelijk aan die van de uitgaande Golf GTI. Die werd de laatste maanden alleen geleverd als ‘Performance’ en levert exact evenveel vermogen en koppel. Aangezien de rest van de auto niet wezenlijk anders is, verwacht een 0-100 km/u sprint in 6,2 seconden en een topsnelheid van 250 km/u. Een handgeschakelde zesbak is standaard, een zeventraps DSG is optioneel verkrijgbaar.

Interieur

Mocht je de overstap wagen van een Golf VII GTI naar een Golf VIII GTI, dan merk je in het interieur wel dat het een nieuwe auto is. Geen analoge meters met een klein navigatiescherm, maar een virtual cockpit met hightech infotainment-schermen. Ze zijn gelijk aan die van de gewone Golf VIII. Dat betekent dat het systeem waarschijnlijk erg intuïtief werkt, maar je wel een draaiknop gaat missen voor de radio. Wel gaaf in het interieur zijn de sportstoelen met kenmerkende Schotse ruit. Een uitstekende reden om geen leer te kiezen.

Golf GTE

Zoals gezegd lanceert Volkswagen niet alleen de nieuwe Golf GTI, maar nog twee versies. De Golf GTI is de plug-in hybride Golf. De vorige generatie was zeer populair in Nederland dankzij een ietwat gunstige bijtelling. De Golf GTE was ook best een dikke Golf, maar niet echt een heel sportieve Golf. Hopelijk heeft Volkswagen dat nu rechtgezet. De architectuur van de installatie is gelijk: een 1.4 TSI viercilinder benzinemotor (met 150 pk) die is gekoppeld aan een elektromotor. Deze is aanzienlijk sterker (115 pk) dan voorheen.

245 pk

Het totale systeemvermogen bedraagt 245 pk en qua koppel staan er 400 Newtonmeters klaar. Je kan tot 130 km/u elektrisch rijden, dankzij het 13 kWh accupakket. Mocht je denken: heeft de Cupra Leon eHybrid niet dezelfde cijfers, dat klopt. Ook hier zien we enkele ‘snelle’ kenmerken. De badge is hier eveneens naar het midden verhuist. In de grille is er een blauwe bies en je hebt unieke velgen. Er zijn geen uitlaten zichtbaar, enkel een chromen bies die de vorm van uitlaten suggereert.

Golf GTD

De laatste snelle Golf is de Golf GTD. Ondanks dat Volkswagen een tikkeltje ongelukkig is geweest met het dieselgate-schandaal, gaan ze vrolijk door met dieselmotoren. Volgens VW is de 2.0 TDI in de Golf GTD heel erg schoon. Dat hebben we natuurlijk eerder gehoord. Voor deze generatie geeft VW de GTD dan ook nieuwe SCR-katalysatoren mee. Het is wel de ideale hatchback voor de veelrijder, want de 2.0 TDI staat erom bekend behoorlijk zuinig te kunnen rijden, zonder dat je extreem lage snelheden hoeft te rijden. In dit geval levert de motor 200 pk aan vermogen en 400 Nm aan koppel. De Golf VII GTD had 184 pk, dus je krijgt er 16 paarden bij.

Zilvergrijs

De Golf GTD kun je eenvoudig herkennen aan twee kleinere uitlaatpijpen aan de linkerkant en wederom unieke velgen. De bies is net als voorheen zilvergrijs. In het interieur heeft de Schotse ruit ook deze kleur, in plaats van rood in de GTI en blauw in de GTE. Voor al die versies vermeld Volkswagen dat ze geleverd worden met het XDS-sperdifferentieel en adaptieve dempers. Of het optioneel of standaard is, wordt niet vermeld.

Genève 2020

Waarschijnlijk word er volgende week meer bekendgemaakt. Dan wordt de vlotte drieling onthuld op de Salon van Genève.