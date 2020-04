Lezersvraag: hoe houd jij je auto netjes?

Tips en ervaringen over het schoon en netjes houden van je auto in deze lezersvraag. Deel ze!

We rijden met z’n allen minder kilometers. Gelukkig zien wij petrolheads auto’s meer dan alleen blik op wielen. Even uit het raam kijken hoe je auto erbij staat, we doen het -als het goed is- allemaal. Misschien komt dan ook de lezersvraag in je naar boven hoe je geliefde vierwieler zo schoon en netjes mogelijk te houden.

Het regenachtige weer van vandaag doet voor een gedeelte het ‘werk’. Stof, zand en andere troep dat de afgelopen periode op je auto terecht is gekomen verdwijnt door de regenval. Echt schoon is je auto niet, want van regenwater gaat de auto niet glimmen.

Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten kan het delen van ervaring geen kwaad. Wat is volgens jou de ideale manier om je auto schoon en netjes te houden in deze periode? Veel zonnig weer kan vuil laten harden in de lak. Veel regen kan weer resulteren in roestvorming of plasjes water rondom de motorkap. En zo zijn er tal van redenen te bedenken hoe de natuur invloed heeft op onze auto’s terwijl we de meeste tijd in ons huis doorbrengen.

Deel in de comments hieronder hoe jij je auto in deze periode netjes weet te houden. Geef jij je auto meer liefde dan gebruikelijk, of staat je bolide er wat beteuterd bij tegenwoordig?

Foto: BMW i8 Spyder door de carwash via @shelldewetering op Autojunk