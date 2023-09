Nieuwe Volkswagen Passat oogt lekker vertrouwd

De nieuwe Volkswagen Passat is een van de weinige auto’s op de IAA die nog oud en vertrouwd oogt.

Op de IAA in München staan zoveel futuristische EV’s dat de nieuwe Volkswagen Passat bijna aanvoelt als een anachronisme. Ten eerste is de Passat niet volledig elektrisch en ten tweede is het nog een oude vertrouwde stationwagen. Eentje van een non-premium merk nota bene.

Qua design heeft Volkswagen ook geen gekke dingen gedaan: de nieuwe Passat oogt als een logische evolutie van de vorige. Dit is dus echt een auto voor de conservatieve zakelijke rijder. Daarom heeft Volkswagen ook een leasegrijs exemplaar meegenomen naar de beurs. Het is overigens wel een R-Line, voor de Passat-rijder die denkt ‘laat ik eens gek doen’.

Ondanks de overeenkomsten met de vorige Passat is de nieuwe een slag groter. De totale lengte is met 15 centimeter toegenomen. Dit resulteert in een bagageruimte waar je u tegen zegt. Je kunt er 690 liter in kwijt, of zelfs 1.920 liter met de achterbank plat. Kijk, daar doe je het voor.

Het interieur zal misschien nog de grootste cultuurshock zijn voor de verstokte Passat-rijder. Op het dashboard prijkt nu een imposant touchscreen en naar de schakelpook kun je lang zoeken. Die heeft plaatsgemaakt voor een stengel aan het stuur.

Zoals je kunt lezen op de beursvloer (de letterlijke vloer bedoelen we dan) is dit de Passat eHybrid, de plug-in hybride. Er zijn zelfs twee eHybrid’s: eentje met 204 pk en eentje met 272 pk. Daarmee kun je wel 100 km volledig elektrisch rijden (volgens de WLTP). Als instapper is er ook nog een mild hybrid.

Deze Passat heet overigens nog altijd de Passat Variant, ondanks het feit dat het eigenlijk geen variant meer is. Mocht je het gemist hebben: de nieuwe Passat is er alleen nog maar als stationwagen. Deze Variant is dus meteen de enige variant.