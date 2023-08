Nieuwe Volkswagen Passat moet Nederlander weer overtuigen

Dit is de nieuwe Volkswagen Passat. Rent Nederland weer naar de dealer zoals vroeger?

Er zijn van die modellen die zolang meegaan dat jij er als kind nog ongetwijfeld herinneringen aan hebt. De Volkswagen Passat moet zo’n auto zijn. Moet, want ooit was dit een absolute hit in Nederland. Het model gaat alweer 50 jaar mee. En Volkswagen is er nog niet klaar mee.

Dé Nederlandse gezinsauto

Terwijl we afscheid hebben genomen van de Ford Mondeo (ook ooit zo’n typisch Nederlandse gezinsauto), gaat VW gestaag verder met een nieuwe generatie Passat. Voor wie nog hoor ik je hardop denken. Ooit een hardloper onder Nederlanders. Tegenwoordig valt dat vies tegen. 1999 was het hoogtepunt voor de Passat met 16.578 verkopen in Nederland. In 2015, met de aantrekkelijke bijtelling op de Passat GTE, zag je ze ook overal opduiken en verkocht het merk er 10.854 van in ons land. Fast forward naar 2022: Volkswagen verkoopt nog maar 663 stuks van de Passat. Auw.

De verkopen van de laatste jaren moeten pijn doen bij Volkswagen. Het is niet dat kopers massaal naar andere merken zijn gegaan. Het landschap is nu eenmaal anders. Het D-segment is niet meer zo populair als het ooit was. Mede door de hoge aanschafprijzen van nieuwe auto’s in Nederland. De ID-modellen lijken het stokje langzamer over te nemen. De Golf-rijder is nu deels in een ID3 te vinden en de Passat rijder loopt wel warm voor een ID4 of ID5.

De nieuwe Volkswagen Passat

Nederland vormt slechts een puzzelstukje van de totaalverkopen Volkswagen, uiteraard. Kortom, alleen op basis van de verkoopresultaten in ons land gaan de Duitsers geen knopen doorhakken. En daarom is er gewoon weer een gloednieuwe generatie Volkswagen Passat. Wellicht dat Nederlanders nu wel warm gaan lopen voor ‘de nieuwe’? De automobilist die nog niet klaar is voor elektrisch rijden kan in elk geval nog voor dit oude vertrouwde model kiezen.

Exterieur en maten

De nieuwe Volkswagen Passat komt er enkel als Variant. Het motorenaanbod bestaat uit drie nieuwe plug-in en mild-hybride aandrijvingen. Qua exterieur zijn er veel overeenkomsten met de achtste generatie Golf. De Passat is iets gegroeid. De stationwagen meet 4.917 mm in de lengte, 1.852 mm in de breedte en 1.506 mm in de hoogte. De wielbasis is met 2.841 mm in totaal 50 mm toegenomen. Aan de voorzijde zit een optisch doorlopende lichtstrip en optioneel kun je kiezen voor HD LED Matrix-koplampen (IQ.LIGHT).

Aan de achterkant een doorlopende lichtbalk, met hetzelfde verhaal voor de reflector. Het oogt allemaal lekker rustig en strak. Niet te spannend allemaal, precies zoals de Passat-rijder.

Interieur

In het interieur een combinatie van Golf 8 en Volkswagen ID. Weg is de centrale pook voor de automaat. Het bedienen van de DSG doe je nu met een stengel achter het stuur, net als bij bijvoorbeeld de ID3 en ID4 het geval is. In het midden een groot scherm met een diagonaal van 12,9 inch of optioneel zelfs 15 inch. Veel functionaliteiten zijn in het scherm verwerkt, maar op het stuurwiel zitten nog genoeg fysieke knoppen voor de bediening.

Het infotainmentsysteem draait op de vierde generatie van Volkswagen MIB (modulair infotainment platform). Achter het stuur zit een digitale cockpit en er is ook een nieuw head-up display. Ook nieuw zijn de ergoActive-voorstoelen, optioneel 14-voudig te bedienen. Er is een automatische modus om de stoelen te verkoelen of te verwarmen. Geen zorgen: dit kun je ook nog handmatig instellen.

Bagageruimte

Een Volkswagen Passat koop je vanwege de ruimte omdat je een compleet voetbalelftal mee kunt nemen op de zaterdag. Dat is met de nieuwe niet anders. Met 690 liter is er 40 liter meer ruimte. Gooi je de achterbank plat kun je er 1.920 liter in kwijt. Dat is echt veel bier.

Motoren en techniek

De rijeigenschappen moeten zowaar stabieler aanvoelen in de nieuwe Volkswagen Passat. Het model staat op het MQB evo-platform. Optioneel kun je voor de nieuwe generatie adaptieve chassiscontrole (DCC) kiezen. Een computer stuurt het elektronische differentieel (XDS) en de dynamische schokdempers aan om die stabiliteit te garanderen.

De motoren dan. De nieuwe Volkswagen Passat komt als eHybrid op de markt. Dit is een plug-in hybride aandrijflijn met 204 of met 272 pk. De batterij is 19,7 kWh groot. In theorie betekent dit een actieradius van 100 kilometer. Je kunt zelfs tot 50 kW DC snelladen met ed nieuwe Passat. Liever een HEV in plaats van een PHEV, dat kan ook. Voor die groep is er de 150 pk mild hybride. Standaard op iedere Passat is een DSG automaat.

Marktlancering

In het eerste kwartaal van 2024 verschijnt de nieuwe Volkswagen Passat Variant op de markt. De wereldpremière is de op de IAA in München. Prijzen en meer informatie worden in de loop van de marktintroductie bekendgemaakt.