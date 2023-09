Volt: terug naar 120 km/u als 80% van de auto’s elektrisch is

Als je affiniteit hebt met elektrisch, wat moet je dan stemmen? Volt natuurlijk!

Er was ooit een EV-rijder die vond dat 100 km/u niet voor hem gold, omdat hij geen stikstof uitstoot. De politie vond dat natuurlijk geen geldige smoes, maar ergens heeft hij wel een punt. Naarmate er meer elektrische auto’s rondrijden, is er ook steeds minder noodzaak om vast te houden aan die vervelende 100 km/u.

Verhoging maximumsnelheid

Er is nu in ieder geval één partij die daarom pleit voor een verhoging van de maximumsnelheid, en dat is Volt. Zij hebben het zelfs opgenomen in hun gloednieuwe (concept) verkiezingsprogramma.

Helaas vinden ze niet dat de maximumsnelheid per direct terug moet naar 120 km/u. Volt wil dat dit pas gebeurt als 80% van de auto’s nul uitstoot heeft, oftewel volledig elektrisch is. Dat kan nog even duren, want momenteel is nog maar zo’n 3,1% van het wagenpark volledig elektrisch.

Rekeningrijden

In hun verkiezingsprogramma pleit de partij van Laurens Dassen tevens voor betalen-naar-gebruik a.k.a. rekeningrijden. Bij het rekeningrijden willen ze ook met alles rekening houden: niet alleen het gewicht of de uitstoot van de auto, maar ook het tijdstip en het traject. Daarmee maak je het systeem eerlijk, maar ook moeilijk ingewikkeld (lees: onuitvoerbaar).

Meer goedkope EV’s

Net als de SP wil Volt wil dat er meer kleine en betaalbare EV’s op de markt komen. Dat willen we allemaal wel, maar dat is iets waar de Nederlandse politiek niet zoveel invloed op heeft. Waar Den Haag wél invloed op heeft is subsidie: het subsidiepotje voor particulieren wil Volt nog tot en met 2030 in stand houden (ook al loopt het aanvragen momenteel geen storm).

Het uitbannen van de verbrandingsmotor kan Volt niet snel genoeg, want dat willen ze al in 2030 in plaats van in 2035. Het voordeel daarvan is: dan mogen we – als het aan Volt ligt – ook weer eerder 120 km/u rijden.

Als je wil weten wat andere partijen over auto’s te zeggen hebben: we namen ook al de verkiezingsprogramma’s van de VVD, SP, PvdA-GroenLinks en het CDA onder de loep

Foto: Audi RS e-tron GT op de snelweg, gespot door @thomcarspotter