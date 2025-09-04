Nieuwste AMG heeft af fabriek 830 pk zónder hybridehulp

Er kleeft echter wel een flink nadeel aan deze auto.

Mercedes heeft momenteel meerdere modellen in het gamma met 800+ pk, maar die hebben allemaal hybride ondersteuning nodig om deze vermogens te halen. Vandaag presenteert AMG echter een auto die dik 800 pk heeft zónder elektromotoren.

Voordat we de details behandelen, zullen we eerst het slechte nieuws vertellen: deze auto mag niet de weg op. En de auto is ook niet gehomologeerd voor de racerij. Het is puur een leuk speeltje voor trackdays.

Het gaat om de AMG GT2 Edition W16, gebaseerd op de GT2, die in 2022 gepresenteerd werd. Dat betekent dat het nog de oude AMG GT is, terwijl er inmiddels alweer 2 jaar een nieuwe generatie bestaat. Maar daar is nog geen raceversie van.

De GT2 heeft dezelfde motor als de Black Series, met een flat-plane krukas in plaats van een cross-plane krukas. In eerste instantie had de GT2 707 pk, en in 2023 kwam vervolgens de GT2 Pro met 750 pk. Nu heeft AMG er nog een flinke schep bovenop gedaan. De 4,0 liter V8 levert nu maar liefst 830 pk en 1.000 Nm koppel.

Om het maximale vermogen en koppel te ontketenen moet je wel een speciale Push2Pass-knop indrukken op het stuur. Dan krijg je tijdelijk 100 pk en 200 Nm extra. Ook heeft de auto DRS, net als een echte Formule 1-auto (en de 992 GT3 RS). Nog een aerodynamisch foefje zijn de actieve louvres boven de voorwielen.

De DRS-functie is niet de enige overeenkomst met de Formule 1: ook de livery is geïnspireerd op de W16. Vandaar ook de naam Edition W16. Op de dorpel prijkt tevens de handtekening van Formule 1-coureur Kimi Antonelli.

Er zijn slechts een handjevol gelukkigen die een AMG GT2 Edition W16 mogen bestellen, want de oplage is beperkt tot 30 stuks. Daar hoort ook een extreem prijskaartje bij. Waar de AMG GT2 Pro ‘maar’ €479.000 kostte, betaal je voor deze auto €679.000 exclusief belastingen. Je hoeft weliswaar geen bpm te betalen, maar met btw kom je alsnog uit op €821.000. En dan kun je er maar een paar keer per jaar mee rijden…