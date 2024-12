Brabus probeert C63 met viercilinder op te leuken

Gaat de Mercedes-AMG C63 S wel overtuigen als Brabus met 730 pk?

Laten we eerlijk zijn. De Mercedes-AMG C63 S is geen hardloper en dat heeft alles te maken met de aandrijflijn. Het verruilen van een dikke biturbo V8 voor een viercilinder plug-in hybride aandrijflijn is bij menig AMG-koper niet in goede aarde gevallen. Misschien kan Brabus de pijn verlichten door de C63 aan te pakken.

Nee, ze hebben geen V8 onder de motorkap geplaatst. Wel hebben ze de aandrijflijn van nog meer peper voorzien. Als dat je iets interesseert. Want het is nu niet zo dat de standaard C63 S met 680 pk op papier iets tekort kwam. Brabus voorziet de C63 S van de PowerXtra B20E-730 upgrade. Zoals de cijfers verraden stijgt het vermogen naar 730 pk. Het pakket is verkrijgbaar voor zowel de sedan als de estate.

Het enige wat Brabus deed was de viercilinder kietelen, want de elektromotor van 2024 pk en 320 Nm is met rust gelaten. Dat betekent dat de vierpitter van 476 pk naar 526 pk werd gebracht. Het koppel stijgt van 545 Nm naar 645 Nm. Uiteindelijk komt het systeemvermogen dus uit op die 730 paarden.

Aan de prestaties ligt het niet. De Brabus C63 S accelereert in 3,2 seconden van nul naar honderd. De topsnelheid is elektronisch gelimiteerd op 280 km/u, de estate mag slechts 270 km/u. Klinkt toch niet als overdadig, ook al heb je 730 pk tot je beschikking.

Zelfs met deze tuning gok ik dat je niet onder de indruk bent van de Mercedes-AMG C63 S. De aandrijflijn brengt de nodige beperkingen met zich mee. Niet alleen qua gewicht, maar ook qua topsnelheid. Met 730 pk moet meer dan 300 km/u eenvoudig mogelijk zijn, echter door de plug-in hybride aandrijflijn en het voorkomen van een kokende batterij ligt de beperking op 270 of 280 km/u.

Naast de hardware aanpassingen kun je de C63 van Brabus verder aankleden met allerlei goodies voor het ex- en interieur. Al draagt een aap een gouden ring..