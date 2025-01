Heet! Supra uit Fast & Furious als Lego

Ideaal voor Kerst. O, wacht even.

Laten we wel wezen. De eerste Fast & Furious film was natuurlijk de beste. De OG. Mag je keihard met me oneens zijn. Ventileer uw gedachten maar in de comments. Feit is dat Lego op basis van de allereerste Fast & Furious uit 2001 een nieuwe auto heeft uitgebracht. De legendarische vierde generatie Toyota Supra!

De auto maakt onderdeel uit van LEGO Technic Fast. Andere auto’s die deel uitmaken van deze serie zijn onder andere de Corvette Stingray, Lamborghini Huracán Tecnica en de Bugatti Bolide.

Toyota Supra nu als Lego

De blokjesgigant adviseert een leeftijd van 9 jaar en ouder voor deze oranje vierwieler. Het ding is uitgerust met een 6-cilindermotor, een stuurinrichting, een motorkap die open kan en een afneembaar Targa-dak. Vergeet ook niet de 2 NOS-flessen in de kofferbak (echt waar).

Het is niet zo mooi als de uitgebreide technische Lego-sets, maar daar is de prijs dan ook naar. De Lego Toyota Supra is voor 60 euro in de markt gezet. En zeg nou zelf. Dit is het ideale excuus om je kroost op te voeden met de eerste Fast & Furious. Want een film uit 2001 is voor de generaties na ons natuurlijk ouwe meuk. Die worden alleen blij van hun Nintendo Switch.

Het is hoe dan ook herkenbaar als de Toyota Supra uit Fast & Furious. Met de stickerset, de spoiler, de oranje kleur en de bekende bodykit. Dus hup. Trek ze van de bank uit hun Fortnite-bezigheden en zet ze lekker aan het werk met deze Lego-set. Kun je ze wat bijleren over epische zescilinder benzinemotor. En sluit je de avond af met YouTube filmpjes kijken van de 2JZ in actie op een dragstrip. Because family.

De Lego Toyota Supra bestaat uit 810 bouwstenen. Deze auto is 8 cm hoog, 30 cm lang en 13 cm breed. Vanaf maart ligt de legendarische Supra in de winkels.