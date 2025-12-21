Kun je de nieuwste Volvo XC90 eigenlijk al een beetje betalen?

We zochten eens uit hoe het zit met de vanafprijs van een gebruikte Volvo XC90 van de nieuwste generatie.

In 2015 wierp de radicale nieuwe designrichting van Volvo voor het eerst zijn vruchten af. En je kan vinden van de Geely-periode wat je vindt, maar mooi is bijna een understatement. Er is een steengoed design gekomen voor de nieuwe Volvo’s. Ook de ietwat lompe XC90 die anno 2014 echt wel wat gedateerd overkwam, werd een prachtige SUV. En dat was de auto die het spits mocht afbijten.

Volvo XC90

Tien jaar en twee facelifts -een hele subtiele en een vrij ingrijpende- later, is de Volvo XC90 eigenlijk nog steeds fraai. Goed, je went eraan, maar lelijk of gedateerd is anders. En omdat de auto al zo lang in productie is, zijn er genoeg exemplaren op de tweedehandsmarkt. Wat doet dat met de prijzen? Nou, je kan ze heel goedkoop krijgen. Of je het moet willen is altijd een tweede.

We vinden deze vroege Volvo XC90 uit 2015 op Marktplaats. Het betreft een R-Design, maar wel met de kleine velgen. Het is de zevenzits versie, dus je kan met het hele gezin op pad. De exterieurkleur is zwart. Het staat hem wel, maar het is wel ietwat behouden. Enfin, je kent het verhaal wel, de XC90 was populair genoeg.

Interieur

Binnenin zijn er ook niet echt frivole keuzes gemaakt in deze Volvo XC90 op Marktplaats, maar goed. Alles zit er wel, het is nog zo functioneel als het ooit was en eigenlijk is deze cabine minder verouderd dan wellicht verwacht. Goed, het is een prima occasion. Toch?

Kopen

Houd die gedachte vast: deze Volvo XC90 op Marktplaats is uitgerust met de D5-dieselmotor. Dat is een 224 pk sterke viercilinder, gekoppeld aan de automaat (zoals elke XC90 van deze generatie). Geen strepentrekker, maar in theorie een lang niet onbetrouwbare motor. Hetgeen bewezen wordt door een kilometerstand van 455.213 kilometer. Da’s veel. Maar op veel manieren zie je het er niet aan af. En iemand was er ondanks die stand zuinig op, want al het onderhoud is door een dealer gebeurd en bij 445.000 kilometer is er een nieuwe distributieriem en waterpomp op gekomen.

Er staan nog twee goedkopere XC90’s op Marktplaats, maar eentje loopt niet 100 procent en eentje wordt aangeboden ex-BPM. Dus zetten we deze voor het gemak even neer als de goedkoopste ‘instappen-en-wegrijden’. En dat gaat je kosten… 14.990 euro. Dat valt mee, toch? Wetende dat een goed aangeklede moderne XC90 dat in tienvoud kost, heb je veel auto voor je geld. Durf jij het aan? Check dan deze XC90 op Marktplaats, of kies een iets duurdere uit als je net iets minder ervaring wil. De keuze is reuze en de prijzen vallen echt wel mee.