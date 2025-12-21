Kun je de nieuwste Volvo XC90 eigenlijk al een beetje betalen?

We zochten eens uit hoe het zit met de vanafprijs van een gebruikte Volvo XC90 van de nieuwste generatie.
In 2015 wierp de radicale nieuwe designrichting van Volvo voor het eerst zijn vruchten af. En je kan vinden van de Geely-periode wat je vindt, maar mooi is bijna een understatement. Er is een steengoed design gekomen voor de nieuwe Volvo’s. Ook de ietwat lompe XC90 die anno 2014 echt wel wat gedateerd overkwam, werd een prachtige SUV. En dat was de auto die het spits mocht afbijten.
Volvo XC90
Tien jaar en twee facelifts -een hele subtiele en een vrij ingrijpende- later, is de Volvo XC90 eigenlijk nog steeds fraai. Goed, je went eraan, maar lelijk of gedateerd is anders. En omdat de auto al zo lang in productie is, zijn er genoeg exemplaren op de tweedehandsmarkt. Wat doet dat met de prijzen? Nou, je kan ze heel goedkoop krijgen. Of je het moet willen is altijd een tweede.
We vinden deze vroege Volvo XC90 uit 2015 op Marktplaats. Het betreft een R-Design, maar wel met de kleine velgen. Het is de zevenzits versie, dus je kan met het hele gezin op pad. De exterieurkleur is zwart. Het staat hem wel, maar het is wel ietwat behouden. Enfin, je kent het verhaal wel, de XC90 was populair genoeg.
Interieur
Binnenin zijn er ook niet echt frivole keuzes gemaakt in deze Volvo XC90 op Marktplaats, maar goed. Alles zit er wel, het is nog zo functioneel als het ooit was en eigenlijk is deze cabine minder verouderd dan wellicht verwacht. Goed, het is een prima occasion. Toch?
Kopen
Houd die gedachte vast: deze Volvo XC90 op Marktplaats is uitgerust met de D5-dieselmotor. Dat is een 224 pk sterke viercilinder, gekoppeld aan de automaat (zoals elke XC90 van deze generatie). Geen strepentrekker, maar in theorie een lang niet onbetrouwbare motor. Hetgeen bewezen wordt door een kilometerstand van 455.213 kilometer. Da’s veel. Maar op veel manieren zie je het er niet aan af. En iemand was er ondanks die stand zuinig op, want al het onderhoud is door een dealer gebeurd en bij 445.000 kilometer is er een nieuwe distributieriem en waterpomp op gekomen.
Er staan nog twee goedkopere XC90’s op Marktplaats, maar eentje loopt niet 100 procent en eentje wordt aangeboden ex-BPM. Dus zetten we deze voor het gemak even neer als de goedkoopste ‘instappen-en-wegrijden’. En dat gaat je kosten… 14.990 euro. Dat valt mee, toch? Wetende dat een goed aangeklede moderne XC90 dat in tienvoud kost, heb je veel auto voor je geld. Durf jij het aan? Check dan deze XC90 op Marktplaats, of kies een iets duurdere uit als je net iets minder ervaring wil. De keuze is reuze en de prijzen vallen echt wel mee.
Reacties
thomcarspotter zegt
Eerst geld als water uitgeven bij de Volvo dealer voor een waterpomp en distributieriem om ‘m vervolgens daarna na 113 kilometer te koop te zetten?
DeWitteCondor zegt
Je kan t ook niet doen, maar dan krijg je m niet/veel moeilijker verkocht.
Loek zegt
@thomcarspotter: 10.213 km ;)
thomcarspotter zegt
Ohja check. ‘Tis weekend.😩
MoeWat zegt
Voor een R-design vind ik dit model wel ingetogen zo.. of zijn ze allemaal zo?
cdlop01 zegt
Veel teveel voor een auto met zo’n hoge km stand…. . 7k al veel. Xc90 staan bekend om hevige roestvorming onderzijde, dus zeker op de brug zetten.
wimbers zegt
Die 4 cilinder diesel is een ontzettend rauw tractor apparaat. Ik heb er in test gereden en vergeleken met een Jeep v6 diesel was het echt niet te doen, laat staan tegenover een Audi, BMW of mercedes 6 cilinder. Volvo had gewoon de 5 cilinder verder moten verfijnen voor deze lijn auto’s.
je stapt er in, en denkt (zeker bij een lichter interieur met houtaccent) zozo, klasse, en dan start je hem en het klinkt alsof je een akker gaat omploegen.. ik vond het een enorme teleurstelling. DE hybride is leuker, maar die brandstoftank was veel te klein (elke 275km tanken als je op wintersport gaat met een doos op dak)
Mini Joe zegt
Is dit nu een SUF-station?
luckyluke zegt
Ben wel eens benieuwd naar de onderhoudskosten van de afgelopen 10 jaar
Hubert zegt
Aanschaf is simpel.
Nu nog rijden en netjes onderhouden. Dat is een heel ander verhaal.
rogerzz zegt
Soms snap ik de verheerlijking van dit soort zware, verouderde, trage, en niet-mooie auto’s niet. Geen bijzondere motoren voor zover te lezen valt, geen fraai exterieur, geen bijzondere rij-eigenschappen. Er is bijna geen één auto wat meer de 65+ leeftijd uitstraalt dan dit. En hoe dit ding nog zoveel geld moet kosten snap ik ook niet.
Doe mij maar een veel frissere V60 station, die zijn opvallend (vergelijkbaar) betaalbaar en denk ik in 2.0 hybride vorm sneller, zuiniger, en in ongeveer elke meetbare vorm een betere auto. En als je mazzel hebt koop je een T8 met 406pk!
DeWitteCondor zegt
Hoe je het ook wendt of keert, je krijgt wel heel veel auto voor 15k.
AC zegt
An sich netjes technisch, geloof dat je deze stand met de hybride minder probleemvrij bereikt.
cdlop01 zegt
Vlgs staan Toyota en Lexus bovenaan betrouwbaarheidslijstjes en Volvo’s onder het gemiddelde of zelfs helemaal onderaan…..