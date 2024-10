De Jaguar C-X75 is terug en straatlegaal!

Eindelijk krijgt de prachtige Jaguar C-X75 een vervolg.

Soms komt een automerk met een concept of prototype en daar blijft het dan bij. Doodzonde als het om een prachtige auto gaat zoals bijvoorbeeld de Jaguar C-X75. De auto schitterde in de James Bond-film Spectre, maar dat was het ook wel. Er waren wel plannen voor productie, echter door economische tegenslagen is het er nooit van gekomen bij Jaguar.

Ian Callum was verantwoordelijk voor het design van deze auto. Hij heeft het model nooit los kunnen laten en nu besloten het heft in eigen handen te nemen. Zijn eigen designfirma heeft een voormalige stuntauto, gebouwd door Williams Advanced Engineering, in handen gekregen en besloten deze productieklaar te maken.

Doen wat Jaguar nooit gelukt is. Een productieauto maken van de Jaguar C-X75. De auto is gemoderniseerd met nieuwe software en elektronica. Onder de kap zit de 5.0 liter Supercharged V8 van Jaguar, gekoppeld aan een nieuwe 7-traps automaat met dubbele koppeling. De auto is zelfs uitgerust met actieve aerodynamica. Een achterspoiler komt tot leven als je de rem intrapt om de stabiliteit van de auto te bevorderen.

Verder heeft Callum de Jaguar C-X75 voorzien van een hydraulische lift, zodat de neus omhoog kan komen bij bijvoorbeeld drempels. De verlichting achter is gemoderniseerd. Ook is de auto overgespoten in de kleur Willow Green. Voor het spuiten is de body beter afgesteld zodat panelen mooi op elkaar aansluiten. Het oogt meer productieauto dan prototype.

Het interieur heeft een make-over gekregen, er is zelfs Apple CarPlay. Een Schotse firma heeft het stuurwiel aangepakt met het gebruik van mooie lederen materialen. Airco, een puik geluidssysteem. Het zit allemaal op deze Jaguar C-X75 van Ian Callum.

Eindelijk is de C-X75 af. Een auto die het echt verdiende. Het zal waarschijnlijk blijven bij dit ene exemplaar. Maar het is toch fijn dat de Jaguar is afgemaakt, nota bene door zijn ontwerper.