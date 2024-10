De nieuwste Audi e-tron is een oude bekende…

Ja, dat zie je goed: de onvolprezen Audi A2 is nu elektrisch.

De A2 is misschien wel de lelijkste auto die Audi ooit gebouwd hebben, maar toch is het een memorabele auto. Dankzij het gebruik van aluminium en was de A2 bijzonder licht en mede daardoor heel zuinig. Met deze auto had Audi een keer écht ‘Vursprong durch Technik’, ook al vertaalde zich dat niet in een enorm verkoopsucces. Toch is er reden genoeg om het 25-jarig jubileum van de A2 niet stilletjes voorbij te laten gaan.

Want inderdaad, het is alweer 25 jaar geleden dat de Audi A2 in productie ging. Dat was dus in 1999. Vanwege de tegenvallende verkoopcijfers had de A2 geen enorm lange levensduur en geen opvolger. In 2005 vond Audi het welletjes geweest, na 176.377 exemplaren. Dat lijken er nog aardig wat, maar van de eerste generatie A-Klasse zijn er 1,1 miljoen verkocht. En die was zo mogelijk nog lelijker.

Enfin, ter gelegenheid van het jubileum presenteert Audi nu de A2 e-tron. Dat is precies wat je denkt dat het is: een elektrische restomod op basis van de A2. Wat helemaal geen gek uitgangspunt is voor een EV, met een gewicht van minder dan 900 kg en een Cw-waarde van 0,25.

We hadden al eerder knutselaars gezien die een A2 elektrisch maakten, maar nu heeft Audi het dus zelf gedaan. Of nou ja, zelf… ze hebben Azubi’s (studenten) aan het werk gezet. Die laten ze wel vaker aan leuke projecten werken, zoals de RS6 GTO.

Helaas is Audi niet al te scheutig met informatie, dus we kunnen niet vertellen wat voor accu er precies in ligt of wat de specificaties zijn. We zullen ons dus verder moeten beperken tot de uiterlijke aanpassingen die we op de plaatjes zien.

Zoals een echte restomod betaamt is de A2 e-tron voorzien van LED-verlichting aan zowel de voor- als achterkant. Er zijn zelfs verlichte logo’s. Verder zijn de kunststof strips op de zijkant en de voorbumper verdwenen, waardoor de A2 nog wat cleaner en moderner oogt. Om de auto écht helemaal 2024 te maken zijn de ouderwetse spiegels vervangen door cameraspiegels.

Meer info is er vooralsnog niet, maar in ieder geval leuk dat Audi op deze manier even stilstaat bij het jubileum van de A2. En wie weet brengt het ze nog op ideeën om opnieuw een efficiënte lichtgewicht auto uit te brengen…