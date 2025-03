BMW is een uitstekend statussymbool in Nederland

Met een BMW kun je voor de dag komen in Nederland! Aldus de statistieken.

Indruk maken op de schoonouders? Kies dan voor een premium voiture. Dan zit je gebakken hoor. Uit een onderzoek van Independer blijkt dat je vooral BMW’s ziet in de gemeenten in ons land met hogere inkomens. Kan geen toeval zijn. Toch, toch?

BMW is koning in duurdere gemeenten Nederland

Blaricum, Bloemendaal en Laren. Wat hebben al deze gemeenten gemeen? Dat er een dikke BMW op de oprit staat! Audi doet ook goed mee en is bijvoorbeeld koploper in Landsmeer. BMW is niet alleen koning in het Gooi en de Randstad. Ook in plekken als Rozendaal, Oegstgeest, Putten, Hulst en zelfs op Texel zijn er veel liefhebbers van het merk te vinden onder de inwoners.

Dalen we van de premium roze wolk af, zoemen we wat verder op het volk. Het gepeupel. Ha! Toyota scoort vooral in Urk, Hilvarenbeek en Montfoort. Suzuki is het populairst op Terschelling, of all places.

De keerzijde

Allemaal leuk en aardig, die dikke bakken in je dorp of stad. Maar het heeft ook een keerzijde. Er is een verband tussen goedkopere gebakjes in bovengenoemde plaatsen in vergelijking met de duurdere auto’s. Uit het onderzoek komt naar voren dat de verzekeringspremies in de gemeenten met minder dure auto’s vaak een stuk lager liggen dan in gemeenten waar juist wat duurder spul te vinden is.

In Hilvarenbeek, Montfoort en op Urk liggen het aantal aantal auto-inbraken fors lager dan het landelijk gemiddelde. Want boefjes hebben helemaal geen interesse in de Toyota van Gerda. Ze willen de BMW van Roderick in Laren hebben.

Status

Het onderzoek legt verder een verband met status, de auto en waar de mensen wonen. Een auto is toch een beetje waar jij je mee identificeert. Toch maar die Tesla dumpen dan maar? Als voorbeeld noemt men de no-nonsense cultuur op Urk, waarbij een auto niet zo bijzonder is. Terwijl je in Blaricum natuurlijk een ultieme stumper bent als je een goedkoop A- of B-segment karretje rijdt.

De mensch. Wat zit het toch mooi in elkaar.