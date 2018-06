Nigeriaan begraaft vader in dikke BMW

Een mooi gebaar...of...?

Het kan natuurlijk ook de final insult zijn. Misschien had Azubuike, zoals de man die verantwoordelijk is voor bovenstaand tafereel heet, wel helemaal niet zo’n goede relatie met zijn pa. Zo’n BMW X6 is immers een auto die de meningen verdeelt. Het zou best kunnen dat ‘Azu’ en zijn vader ooit een hoog opgelopen discussie gehad hebben, waarbij de eerste aangaf dat hij de X6 écht een toffe bazenbak vond, waarna de laatste zei ‘zo’n ‘coupé’ voor proleten? Ik zou er nog niet dood in gevonden willen worden’. Wacht jij maar, zal ‘Buike toen wellicht gedacht hebben.

Nigerian man Azubuike buries his lovely father in a brand new BMW. Geplaatst door Library of Most Controversial Files op maandag 11 juni 2018

Dit is echter níet het officiële verhaal bij de gebeurtenis, want dat heeft een wat positievere inhoud. Ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat het een heuse tranentrekker is. Azubuike is naar verluidt namelijk een geslaagde Nigeriaanse prins zakenman, die zijn vader beloofd had ooit een flashy car voor hem te kopen. Maar je raadt het al, voordat het zo ver gekomen is, stierf de vader. De tijd wacht op niemand. Daar zoonlief alsnog zijn belofte in wilde lossen, heeft hij de X6 (rijtest) alsnog gekocht voor ‘de laatste reis’ van zijn directe voorouder. Mooi.

Hoeveel louche handelaren ken jij die in staat zouden zijn de BMW uit te graven en ‘m in de showroom te zetten met de omschrijving ‘van pensionado geweest, altijd binnen gestaan’?

