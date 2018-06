Deze BMW X3 M40i verzacht het wachten op de X3 M

Geduld is een schone zaak.

Op de Autoshow van Frankfurt in 2017 presenteerde BMW de nieuwe X3. Begin dit jaar deed Alpina een plasje over de vernieuwde SUV en vandaag is het de beurt aan Dahler, die er een ware X3 M van weet te maken op uiterlijk gebied.

In de basis kijken we naar een X3 M40i. Dahler heeft op motorisch gebied een leuk resultaat weten te boeken. De SUV levert nu 420 pk (+40 pk) en 630 Nm koppel (+130 Nm). Een standaard X3 M40i doet een sprintje naar de honderd in 4,8 seconden, dus dit exemplaar van Dahler zal rond de 4,5 seconden zitten. Muy rapido voor een BMW X3.

Dahler voorzag de X3 M40i verder van nieuwe spiegels, een uitlaatsysteem met vier schoorstenen, nieuwe velgen en zwarte details her en der. De M40i is niet de enige variant die van een kietelbeurt kan worden voorzien. De tuner heeft ook pakketjes voor vrijwel alle leverbare benzine- en dieselvarianten van de X3. De M40i is echter het voorlopige vlaggenschip, tot BMW het doek trekt van de X3 M.