Nio EL8: voor al uw kinderfeestjes

De Nio EL8 is gigantisch en komt ook naar Nederland.

Hoeveel grote SUV’s willen we nog hebben? Nio doet er een vrolijke schep bovenop met de introductie van de nieuwe EL8. Een 5,09 meter lange elektrische auto met plaats voor zes inzittenden.

De EL8 is 2,19 meter breed en heeft een wielbasis van 3,07 meter. Een echte mastodont dus. Deze elektrische mammoet komt in twee uitvoeringen op de markt. Het verschil zit hem in de tweede zitrij. Uitvoering numero uno heeft een doorgang tussen de individuele stoelen. Uitvoering numero twee (Executive) beschikt over een slimme koelkast en een middenconsole tussen de stoelen. Altijd voor de Executive gaan dus. Heb je tenminste koude pils achterin. Bovendien beschikt dan de eerste en tweede zitrij overal stoelen met Massage-functie.

De vierwielaangedreven elektrische auto haalt 180 kW vermogen uit een magneet SiC-motor en 300 kW uit een inductiemotor. Het koppel bedraagt 850 Nm. De Nio sprint in 4,1 seconden naar 100 km/u wat echt wel rap is voor een 5 meter lange SUV. De batterij is 100 kWh groot en kan bij een wisselstation van Nio in een paar minuten vervangen worden voor een vol exemplaar. De WLTP-actieradius bedraagt 510 kilometer. Er is ook een voordeligere uitvoering met een 75 kWh verkrijgbaar.

Interieur

Er zijn in totaal vijf exterieuruitvoeringen en drie interieuruitvoeringen. Genoeg schermpjes aan boord van de Nio EL8. Er is een 16,3 inch HUD-systeem en in het midden tref je een 12,8 inch groot AMOLED-scherm aan. Daarnaast is er een 6,6 inch scherm voor de inzittenden achterin.

Marktlancering, prijs, concurrentie

Nio lanceert de EL8 in de Europese landen Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. In Nederland begint de Launch Edition bij 78.900 euro. Deze editie is vanaf 30 september 2024 verkrijgbaar in ons land. De Executive kost minimaal 83.900 euro.