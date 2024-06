Jos Verstappen koopt villa in Amstelveen

Af en toe is Jos Verstappen in Nederland te vinden, dan resideert hij in dit huis te Amstelveen.

Altijd maar in een knus (lees: klein) appartementje wonen in Monaco is ook niet alles. Het is er natuurlijk erg fraai, schoon, dicht aan zee en meestal lekker weer. Dat je ook belastingvoordelen hebt is mooi meegenomen. Maar om daar nu over te beginnen is zo banaal.

In Monaco is het zo dat je er tenminste zes maanden moet vertoeven om belastingvoordelen te genieten. Waar je de andere zes maanden uithangt mag je helemaal zelf weten.

Jos Verstappen villa

Dikke kans dat je Jos Verstappen bijvoorbeeld in een supermarkt in Amstelveen tegen het lijf loopt. De vader van Max Verstappen heeft een optrekje in de Noord-Hollandse plaats op de kop getikt, daarover bericht bekendeburen.nl. Buurtbewoners zouden regelmatig auto’s met een Monegask kenteken op de oprit zien hebben staan.

Of nou ja, Jos. Het is eigenlijk zijn vrouw Sandy die het heeft gekocht op papier. Verstappen heeft wel zijn handtekening onder het koopcontract gezet. Dit kan een zet zijn geweest om in de anonimiteit te blijven. Nou dat is dan niet gelukt helaas. Dat verdraaide internet ook altijd.

De woning werd vorig jaar al verkocht. Toenmalige Ajax-verdediger Joël Veltman woonde eerst in de villa in Amstelveen en heeft het verkocht aan Jos Verstappen voor 2.425.000 euro. Toen Veltman de woning kocht betaalde hij zelf 1,9 miljoen euro voor het huis.

Foto’s van de woning zijn niet meer op Funda of andere woningsites te vinden. Maar het internet vergeet niets. Via archieven zijn nog steeds plaatjes op te rakelen. Zo krijg je een idee hoe het huis er aan de buiten- en binnenkant uitziet.

Ik hoop dat je van deze nieuwe aflevering van Autoblog Boulevard genoten hebt.