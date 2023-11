Nio stuurt 1 op de 10 werknemers de laan uit

Nio is genoodzaakt drastische maatregelen te nemen.

De Chinese auto-industrie beleefde de laatste jaren gouden tijden. De eigen markt floreert en bovendien krijgen de Chinese merken eindelijk voet aan de grond in Europa. Het nadeel is alleen dat ze met heel veel zijn. En dan ga je toch een beetje in elkaars vaarwater zitten.

Nio (jullie allen inmiddels welbekend) ondervindt daar nu de gevolgen van. Het gaat namelijk niet helemaal voor de wind bij deze start-up, opgericht in 2014. Vanwege de moordende concurrentie zijn ze genoodzaakt om het mes te zetten in het personeelsbestand, om zo de kosten te drukken.

Het gaat om een rigoureuze maatregel, want Nio gaat maar liefst 10% van het personeel ontslaan. Concreet betekent dit dat er zo’n 3.000 man (m/v) op straat wordt gezet. Dit gebeurt al op korte termijn, namelijk deze maand nog.

Naast het schrappen van banen gaat Nio nog meer forse maatregelen nemen om kosten te besparen. Projecten die niet bijdragen aan de financiële resultaten in de komende drie jaar worden geschrapt of uitgesteld.

Helemaal als een verrassing komt dit nieuws niet, want we schreven vorige maand al dat Nio flink verlies lijdt. In Q2 van dit jaar stonden ze dik 800 miljoen in de min. Nu zegt dat niet alles, want bij start-ups gaat het om het lange termijnplaatje. Tesla heeft immers ook jaren verlies geleden.

Van de Nederlandse markt moest Nio het tot dusver niet hebben, want in ons land staan er nog maar 189 exemplaren op kenteken. De Nio ET7 heeft met een vanafprijs van 85 mille ook weinig bestsellerpotentie. De pas onthulde ET5 Touring is dan wel weer interessant. Niet omdat ‘ie zo goedkoop is, maar wel omdat het een elektrische stationwagen is.

Wat Wouter van de Nio ET7 vindt? Dat zie je in de onderstaande rijtest:

Bron: Reuters