NIO’s Firefly is een kekke elektrische EV voor weinag

Firefly is het nieuwe submerk waarmee NIO Europa wil veroveren. Koop dan?

Chinese EV’s worden momenteel keihard aangepakt door Europa en Amerika middels heftige importbelastingen. Doch dat houdt de Chinezen niet tegen om toch te proberen de markt te veroveren. Ooit lukte het de Japanners immers ook om Amerika te veroveren met hun zuinige autootjes. Hoewel daar wel een oliecrisis of twee voor nodig was.

De Chinezen zijn nou eenmaal goed in goedkoop EV’s bouwen, terwijl ‘onze jongens’ daar nog steeds de grootste moeite mee hebben. De gemiddelde Nederlandse particulier kan nog steeds geen EV kopen, want die zijn peperduur. Wellicht kan NIO met haar nieuwe merk Firefly uitkomst bieden. Zij hebben namelijk een nieuwe compacte hatchback in de pijplijn.

De Firefly heeft nog geen naam. Maar het is een kek model dat een beetje doet denken aan de Honda e. Maar waar de Honda enkele ronde lampen heeft, heeft de Firefly er drie. Dat komt omdat ontwerper Kris Tomasson nogal fan is van dingen in drievoud. ‘Alle goede dingen komen in drieën’, zegt Kris. Voorheen werkte de Amerikaan bij BMW en Ford. Natuurlijk heeft hij ook nog wat cringeworthy marketing voor ons in petto:

We started with something that was simple yet iconic: a firefly. Firefly is small, electric and buzzing with energy and totally mesmerising. It became the foundation of our design DNA.

Er zijn verder wel wat feitjes bekend over de hatch, maar niet de belangrijkste feiten. Leuk dat de draaicirkel maar 4,7 meter is. Leuk dat er voorin 92 liter bagageruimte is met een afvoer zodat je er ook vis in kan vervoeren. Maar wat de specs in Europa worden, dat weten we nog niet.

Wel is bekend dat in China Firefly/NIO mikt op een prijs van iets meer dan omgerekend 19.000 Euro. Daar moet dan natuurlijk nog wel wat bij voor de Europese markt. Er wordt al gespeculeerd dat de Firefly in eerste instantie wellicht alleen naar het Verenigd Koninkrijk komt. Zij zijn immers geen lid meer van de EU en doen ook niet mee aan de importheffingen. Waarvan akte. Koop dan?