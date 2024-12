Manhart maakt BMW M5 Touring die er nooit kwam

Manhart brengt de oude BMW 5-serie Touring wat dichterbij een fanatasie-M.

De grotere tuners houden het bijna altijd bij het duurste spul. Kijk maar naar Mansory. De Duitse aanpasser Manhart richt zich ook voornamelijk op auto’s met minimaal 500 pk. De aanname dat de tuner alleen maar duur spul aanpakt, is complete nonsens, vinden ze zelf. Een snelle blik op de website zegt wat anders. Om het tegendeel te bewijzen, presenteert Manhart nu een tuningpakket voor de BMW 540i Touring van de G31-generatie.

Dankzij dit late pakketje krijgen we een beeld van hoe een M5 Touring van die generatie eruit zou zien. En wat het extra vermogen was geweest. Manhart ruilt de ECU in voor een eigen exemplaar. Daarmee groeit het vermogen van 340 naar 450 pk. Het koppel klimt van 450 Nm naar 551 Nm trekkracht. Wat dat met de sprint- en topsnelheid van de stationwagon doet, is niet bekend. Daarnaast zijn er Stage 2 en Stage 3 tuning-mogelijkheden, maar ook hier krijgen we geen cijfers van.

Ook aanpassingen aan de buitenkant, uiteraard

Om de 540i nog wat dichterbij een M-model te krijgen, moet ook het exterieur verbouwd worden. Zo zijn er H&R-verlagingsveren, 20-inch Manhart-velgen, twee buizen achter de grille en een splittertje. Langs de zijkanten plaatst de tuner zijskirts en natuurlijk mogen een diffuser en een dakspoilertje op de achterkant niet ontbreken. Ook leuk: de dakkoffer bovenop de Bimmer op de foto’s is ook van Manhart en kun je erbij bestellen.

Aan de binnenkant plakt Manhart nog wat alcantara op het stuur en verwisselt het BMW-logo voor het eigen beeldmerk. Iedereen moet natuurlijk wel aan de binnen- en buitenkant kunnen zien dat je geen normale 540i Touring rijdt. Wat alle aanpassingen bij elkaar opgeteld kosten, vertelt Manhart niet. De motorupgrade (oftewel, de ECU-ruil) kost € 1.317,-. Voor de snelle rekenaars: da’s inderdaad € 11,97 per pk.