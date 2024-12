Verre reis met EV? Wissel je kleine batterij voor een grotere

Bij Nio kan het vanaf vandaag.

Elk merk probeert zich op een unieke manier te onderscheiden. Dat kan met ontwerp, type motoren of door iets nieuws uit te vinden. Nio vond dit laatste het beste idee en bedacht de batterijswap. In plaats van ellelange laadtijden kun je je lege batterij inruilen voor een vol exemplaar. De wissel duurt maar drie minuten. Vandaag introduceert Nio een nieuwe functie: de mogelijkheid tot een wissel tussen een kleinere en een grotere batterij.

Nio noemt dit de Flexibele Upgrade Service. Het principe is eenvoudig: je vraagt tot één dag van tevoren een grotere batterij aan, kiest een swapstation in de buurt en wisselt binnen 180 seconden je lege accu voor een grotere, volle versie.

De nieuwe functie kan ook interessant zijn voor zakelijke Nio-rijders. De kleine of grote batterij scheelt al gauw € 7.000,- in de catalogusprijs. Je rijdt in de lichtere versie met de batterij van de zware variant. De lagere prijs zorgt voor gunstigere bijtelling. Tevens kan het gewichtsverschil ook nog een rol gaan spelen in lagere wegenbelasting.

Pas op

Er zijn echter wel wat addertjes onder het gras. Ten eerste is de batterij-upgrade natuurlijk niet gratis. Per maand dat je met de grotere batterij rondrijdt, betaal je € 169. Doe je dit een heel jaar, ben je dus € 2.028,- kwijt.

Daarnaast kunnen niet alle Nio’s zomaar ruilen van batterij. De enige EV’s die mogen meedoen, zijn de auto’s die verkocht zijn met Battery-as-a-Service. Hierbij koop je de auto voor een goedkoper prijs, maar dan zonder accu. Zodra je een batterij ophaalt, ga je maandelijks betalen.

Hoeveel extra rijbereik?

Nio biedt in Nederland twee batterijen aan: 75-kWh en 100-kWh. Of de 150-kWh batterij ook in Nederland beschikbaar komt, is nog niet bekend. Wie nu de wissel doet van de kleine batterij naar de grotere wint zo’n 100 kilometer aan actieradius. Hieronder geven we een overzicht met de verschillende modellen en de actieradius.