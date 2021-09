Was de pitlane crash van Hamilton door de druk van Max?

De pitlane crash van Hamilton was niet heel erg nodig. Maar kwam het door Max?

Op het moment dat je ouder wordt, neemt de scherpte iets af. Het is een vaststaand feit. Zeker in topsport is dat duidelijk. Er wordt immers om elke centimeter gestreden op het hoogste niveau. Nu kunnen de ‘oudjes’ pareren met ervaring, intelligentie en dergelijke, maar die absolute scherpte neemt ietsje af. Simpele biologie.

Bij Lewis Hamilton zou dat namelijk het geval kunnen zijn. Alhoewel een Hamilton op 70% nog altijd een wereldcoureur is, lijken de eerste barstjes toch echt zichtbaar. Met name dit seizoen maakt hij toch veel kleine foutjes die hij vroeger niet maakte, of niet hoefde te maken. Denk aan de spin op Imola, de herstart in Bakoe, de start van de kwalificatiesprint in Monza en ga zo maar de door. De pitlane crash in Sotsji gisteren is vervolgens het zoveelste kleine foutje.

Pitlane crash van Hamilton

Maar wat voor foutjes zijn het? Is het de druk? Of is er te weinig druk? Volgens Lewis Hamilton heeft het helemaal niets te maken met druk van Max Verstappen, zo laat hij optekenen aan het befaamde Autosport.

Het heeft écht niets te maken met druk. Eerlijk waar. Het was geen ‘druk’-scenario. Het is gewoon dat een foutje af en toe gebeurt. Lewis Hamilton, voelt geen druk van Verstappen.

Banden, niet Max

Volgens Hamilton komt het foutje namelijk door de banden. Hij wilde namelijk heel erg graag heel erg snel van banden wisselen. Op die wijze zou hij zoveel mogelijk tijd op de baan hebben om temperatuur in de banden te krijgen.

De voorgaande keren dat ik in de pitlane reed, kon je er lekker langzaam doorheen. De baan werd telkens droger en sneller. Daardoor ging ik er iets sneller doorheen, waardoor ik de achterkant van de auto grip verloor en ik de pitmuur crashte. Ja, dat is genant. Ik ben enigszins teleurgesteld in mijzelf, maar poep gebeurt. We maken allemaal foutjes. Alhoewel het niet iets dat je van een kampioen verwacht. Lewis Hamilton, is niet boos op zichzelf, maar teleurgesteld. Dat is veel erger.

Let op: de race start vanmiddag om 14:00! Niet om 15:00!