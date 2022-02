Nissan 400Z actiefilm met Jim’s Dad in hoofdrol

Huh? De Nissan 400Z actiefilm ‘Thrill Driver’ klinkt aannemelijk. Maar Jim’s Dad als hoofdrolspeler? Ja!

Het moet niet gekker worden. Tegenwoordig zijn er dus al prequels, teasers en trailers voor een reclame die tijdens de Superbowl-finale zullen worden uitgezonden. Waarschijnlijk weet 90% niet eens welke sport die Superbowl betreft (we gokken op basketbal). Maar, we weten allemaal dat het tijdens de pauze (Half Time) genieten geblazen is met optredens en bijzondere reclames.

Ook voor de 2022 editie staan er de nodige spektalstukken op de planning. Interscope pakt groots uit met Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige en Kendrick Lamar voor een leuk optreden. Maar er komen ook de nodige reclames en de gaafste is waarschijnlijk die van Nissan. Die gaan een ‘film’ uitzenden. Deze actiefilm is voorzien van alles: teasers, trailer en banners. Met name de poster wilden we je niet onthouden:

Thrill Driver

De actiefilm – Thrill Driver genaamd – van Nissan bestaat uit een indrukwekkende cast. Danai Gurira (All Eyez On Me), Brie Larson (21 Jumpstreet) en Dave Battista (Spectre) spelen er in mee. Maar de hoofdrol is voor niemand minder dan Eugene Levi. In deze film ziet hij eruit als Fabio en heeft hij de hoofdrol als bestuurder van de Nissan 400Z.

Iedereen kent Eugene Levi van een arthouse-film uit 1999. Hierin wordt pijnlijk de vinger gelegd op de Amerikaanse cultuur in het algemeen en de strubbelingen van een jongeman in het bijzonder. Eugene Levi pottretteert de vader met de grootst mogelijke oprechtheid. Met name in de scene met een huisgemaakte appeltaart is een hoogtepunt uit de cinematografische historie.

Beelden Nissan 400Z actiefilm

Uiteraard hebben we ook de nodige beelden voor je! Check hier de trailer:

Dat was genieten, nietwaar? Het kan zijn dat je nog meer wenst. Daarom hebben we gewoon no een trailer voor je met Jim’s Dad als ‘Sexy Fabio‘ in de Nissan 400Z-actiefilm Thrill Driver:

De Superbowl vindt plaats op 12 februari. Welke teams welke sporten gaan spelen: geen idee. Maar Jim’s Dad is een actieheld op die datum!





Imagecredit header: Universal Pictures.