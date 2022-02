Einde voor Opel Karl nu eindelijk daar

We gaan nog echt een groot probleem krijgen nu het einde voor de Opel Karl nabij is.

De manier hoe wij auto’s gaan rijden, gaat echt enorm veranderen. Deelauto’s, zelfrijdende pods, meer vormen van openbaar vervoer en nog meer leasen. De reden daarvoor is simpel: er komen straks geen kleine auto’s meer aan om de gebruikte markt te bevoorraden.

De markt voor A-segment-auto’s is namelijk ernstig aan het opdrogen en de A-segment auto’s die er nog wél zijn, zijn schreeuwend duur. Kijk maar eens voor de grap wat je kwijt bent voor een basis-Volkswagen Up 1.0 tegenwoordig. Ja, meer dan 17 mille en nee, dat is geen grap. Een Fiat Panda is alsnog meer dan 15 mille. Dat zijn dan ook nog eens auto’s op leeftijd. Alleen Hyundai (i10) en Kia (Picanto) hebben nog een ‘verse’ A-segment auto.

Einde voor Opel Karl (die van de VS)

De Opel Karl is al een tijdje van de Nederlandse markt afgehaald. Niet vanwege een gebrek aan succes. De auto was goed voor zo’n 4.000 exemplaren per jaar in Nederland. In de VS werd de auto verkocht als Chevrolet Spark. Relatief gezien was het niet zo’n groot succes, met iets meer dan 20.000 verkopen per jaar.

Maar de auto wordt uit zijn lijden verlost, want ook het einde voor de Opel Karl zijn neefje – de Chevrolet Spark dus – is aangekondigd, aldus Motor1. De Amerikaanse Opel Karl is tot het einde van augustus nog te koop, daarna stopt de productie voor het compacte modelletje.

Ook geen Fadil meer (huh?)

De Opel Karl ging in Nederland in 2019 al uit heet gamma. De auto kreeg een tweede leven als VinFast Fadil. Dat merk heeft ook besloten om de productie te stoppen en zich te concentreren op grotere EV’s. Ook al. Er komt dus over 10-15 jaar een generatie 18-jarigen aan die geen kleine gebruikte auto kunnen kopen, simpelweg omdat ze nieuw niet verkocht zijn.

De oplossing is volgens Chevrolet vrij simpel: koop een Chevrolet Trax! Dat is een klein crossovertje dat 70% prijziger is. Dat is iets dat we ook veel in Europa zien: de opvolger is een iets kalere uitvoering van een veel groter en duurder model. De Chevrolet Spark was tot voor kort altijd de goedkoopste auto in de VS, dat wordt nu de Mitsubishi Mirage, die bij ons Space Star heet. Toevallig is dat in Nederland ook de goedkoopste nieuwe auto die je nog kunt kopen.