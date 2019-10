Nissan-bestuurder maakt Final Destination mee

Maar geen zorgen, hij kan het navertellen.

De filmreeks Final Destination hoeft je eigenlijk geen nachtmerries te bezorgen. Ja, de visuals zijn ietwat luguber, maar wel overduidelijk nep. Eén van de bekendste scènes is een doemscenario voor elke autobestuurder: een vrachtauto die boomstammen vervoert verliest zijn lading en de boomstammen doorboren een SUV. Onderbewust de nachtmerrie van iedereen die wel eens achter een dergelijke vrachtwagen rijdt. Geen zorgen, je mag er vanuit gaan dat elke vrachtwagenchauffeur zijn stammen goed opstapelt en dergelijke scenario’s niet voorkomen op de openbare weg.

Loslatende lading is niet wat er gebeurde op een snelweg net buiten Dalton in de VS. De boomstammen staken wel een stukje te ver uit, wat waarschijnlijk even schrikken was voor de bestuurder van een Nissan Xterra. Over de toedracht van het ongeluk is niet zo veel bekend, maar de beelden spreken voor zich.

Advanced Extrication on Cleveland Hwy this morning. Great job guys! Patient had only minor injuries. Geplaatst door Whitfield County Fire op Vrijdag 11 oktober 2019

Als je een zowaar compleet gepenetreerde Nissan-SUV tegenkomt waar de boomstammen achteruit steken, dan weet je meestal genoeg. Daarom mag deze Xterra-bestuurder spreken van een engeltje op zijn schouder. De bestuurder is wel gewond afgevoerd, maar heeft het ongeval overleefd. Het behoeft geen uitleg dat de SUV echter op de sloop mag belanden. Aan de stand van de stoelen kun je zien in wat voor houding de bestuurder zich heeft moeten wikkelen. Erg veel geluk, zo veel is duidelijk.