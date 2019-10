Dit zijn zes dure auto’s met stoffen bekleding

Kennelijk is de luxe van lederen bekleding niet weggelegd voor elke dure auto.

Leren bekleding, ooit was het een toonbeeld van luxe. Maar aangezien je nu zelfs lederen zetels in je Volkswagen Polo kunt krijgen, is het een optie die veel mensen makkelijk kiezen. Sterker nog: er is een prijsklasse dat je eigenlijk niet meer zonder kunt.

Maar is dat wel zo? Wij stelden de zoekmachines in op een vanafprijs van 100.000 euro en selecteerden bekleding stof, velours of overig. Oké, de spoeling is dan vrij dun. Helemaal als je het écht klassieke spul eruit filtert, uit tijden dat leer nog niet gemeengoed was. Toch zijn er dan een paar leuke opties. Wel indien je serieuze interesse hebt even een flinke zak geld meenemen. Overigens, alcantara is ook stof en omdat het anders een kort lijstje werd, kom je dat stofje in een bijrol tegen.

Land Rover Defender 90 ‘De Uiver Special’

We trappen af met een auto waar je de het gebrek aan leren bekleding wel begrijpt. De Defender is nu wat meer een luxepaardje, maar het uitgaande model is een rasechte terreinwagen. Dan wil je natuurlijk niet met je smerige broek en vieze schoenen de hoogwaardige bekleding slopen. Dus krijg je grijze stoelen met ‘gewoon’ stoffen bekleding. Waarom deze vrij standaard Defender zo duur is, heeft te maken met het bouwjaar 2014 en het feit dat het een speciale editie is voor Land Rover De Uiver. Om daar nou 117.748 euro op stuk te slaan… Uniek dus, maar wel een beetje dubieuze eer.

Porsche 911 GT3 RS (997)

Een auto die je hier wel verwacht is de Porsche 911 GT3 RS. De auto waarbij je meer betaalt voor minder. Wanneer je de deur moet openen met een stoffen lusje in plaats van een deurgreep, hoef je ook geen luxe lederen zetels te verwachten. Nee, je krijgt sportkuipen met een goedkoop ogend stofje erop. Tsja, je moet wat, als je extreme tijden op de Nürburgring wil neerzetten. Dat doe je overigens voor 126.997 euro.

Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series (C209)

In diezelfde categorie vinden we de Mercedes CLK Black Series. Dit mag dan motorisch en prestatiewijs de dikste CLK-versie zijn, qua luxe moet je juist het één en ander inleveren. Wederom, prestaties boven luxe. Wel bijzonder dat na de CLK DTM ook deze speciale CLK wordt aangeboden in Nederland. Je moet wel 139.995 euro meenemen. En inderdaad, dan krijg je mooie AMG-sportkuipen, maar wel met een stofje erop. Leer hoef je niet te verwachten.

Ferrari 430 Scuderia

En dan de derde in de categorie ‘lederloos omdat het moet’: de Ferrari 430 Scuderia. Als je momenteel kiest voor een Ferrari 488 Pista tegenover de F8 Tributo, dan krijg je minder luxe, maar extra lichtgewicht. Toch is dat gebrek aan luxe ook maar relatief, want je krijgt wel een arsenaal aan alcantara en koolstofvezel. In de 430 Scuderia, de extra racewaardige versie van de F430, had je die keuze nog niet. Toen werden de kuipen van de snelle Ferrari bekleed met een goedkoop stofje. Lekker licht, niet heel erg luxe en zelfs een beetje armoedig voor een Ferrari. Je moet dus wel zeker van je zaak zijn om 156.995 euro neer te tellen.

Land Rover Discovery V SDV6 (L462)

Terug naar de echte wereld. Dit is één van die verrassingen die je hoopt te vinden in zo’n lijstje als dit. Een Land Rover Discovery heeft zijn terreinwagen-status definitief afgeschud: het is nu een luxe SUV. Zoals gezegd staat luxe ongeveer gelijk aan lederen zetels. De Discovery V is dan ook zo’n auto waar lederen bekleding eigenlijk helemaal geen optie is. Dat is het dus wel. En dit exemplaar van de dikke SUV is zelfs vrij duur voor het feit dat de bekleding van ‘normaal stof’ is. Voor 134.950 euro hoop je toch dat leer er al op zat.

Ford Mustang Shelby GT350

Last but not least: kneiterharde musclekracht. De Ford Mustang GT is hier nog wel beschikbaar met V8, maar gezien de vanafprijs van meer dan 100.000 euro is het waarde voor je geld-principe ietwat tegenvallend. Met dat in je achterhoofd, hoef je niet eens belachelijk veel extra neer te leggen voor deze Shelby GT350 met 533 pk. Daarmee is deze 119.500 euro kostende muscle car niet goedkoop, maar het is wel een serieuze bak power voor je geld. Het nadeel vinden we in het interieur, waar niet de prioriteit van Ford lag. De stoelen van half alcantara/half stof bewijzen dat. Niet armoedig, maar een prijskaartje van 1,2 ton geeft meestal een iets beter bedeeld interieur. De auto is overigens nooit officieel in Nederland geleverd, dus het is wel een unieke aankoop.