Deze versie van de Century GRMN kun je wél kopen*

*Hij is goedkoop maar komt ook met een addertje onder het gras.

We hebben het een tijdje geleden al gehad over de Toyota Century. Deze Rolls-Royce voor Japanners wordt vooral gebruikt voor elite, staatspersonen en natuurlijk de president en keizer van Japan. De auto is een beetje zoals een maatpak. Zakelijk, meestal zwart, maar ook gedragen door bijna al je soortgenoten. Er is niet veel keuze in uniek zijn.

Maar stel nou dat je Giorgio Armani zelf bent. Als jij als pakkenontwerper in een wit driedelig pak met sportschoenen voor de dag wil komen, dan kan dat gewoon. Net zoals dat Akio Toyoda hetzelfde doet. Gewoon, want het kan, en het is je eigen product. Het auto-equivalent van een driedelig pak met sportschoenen is de Toyota Century GRMN van Toyoda. Want dat kan. Omdat Akio het wil.

Zelf de Century GRMN kopen? Helaas pindakaas. De versie voor Akio is en blijft de enige. Als je de regels een beetje buigt, kun je er echter zelf eentje bezitten. Het is het exemplaar op de foto hieronder, kijk maar eens goed naar het addertje onder het gras.

Het is een schitterend mooi schaalmodel. Ja, een schaalmodel in schaal 1 op 18. Als je verward raakte, dan mag je extra props geven aan Kyosho, de fabrikant achter dit model. Maar het voordeel is dat dit een Century GRMN is die je wel kunt kopen. Voor 19.800 yen, zo’n 163 euro, kun je het model bij Kyosho bestellen. Een nadeel van het model is dat hij duur is voor het feit dat de deuren en motorkap/achterklep niet geopend kunnen worden. Dat kan bij een Siku-modelletje van 2,95 wel, dus misschien dat dat het model een beetje duur maakt. Toch staat bij Kyosho kennelijk detaillering wel op een hoog niveau, want het ding ziet er absoluut niet uit als een schaalmodel. Tenzij je hem écht onder de loep neemt.

Een tweede versie van de Century GRMN in schaal 1 op 1 staat niet op de planning bij Toyota. Jammer, want het is een gaaf idee. Alsof er ooit een M-versie zou komen van een Rolls-Royce Phantom.