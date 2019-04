Nissan GT-R Nismo: steeds meer een raceauto

Hier kunnen we best van genieten.

Nissan bouwt de GT-R inmiddels alweer zo lang dat je zou denken dat alle laatste druppels er inmiddels wel uit zijn gewrongen. Niets is minder waar, want met de nieuwe Nismo-versie laat het merk zien dat er nog altijd kleine beetjes te winnen vallen.

Op de New York Auto Show heeft Nissan vannacht een aantal recente modellen tentoongesteld, maar het huzarenstuk is overduidelijk de nieuwe Nismo GT-R. Zoals wel vaker het geval is, heeft het merk de motor niet verder opgevoerd, maar met zijn 600 pk en 652 Nm komt hij absoluut niets tekort. Wel heeft het merk de turbo’s van de GT-R GT3-raceauto op de wagen geschroefd. Daarnaast behoort een nieuw titanium uitlaatsysteem en een verbeterde versnellingsbak tot de aanpassingen.

Waar deze Nismo GT-R ten opzichte van zijn voorgangers vooruitgang boekt, is op het gebied van gewicht. De automaker heeft praktisch de volledige buitenzijde van koolstofvezel gemaakt. Rekenen we dat bij de overige besparingen die Nissan heeft gedaan, dan is de auto ineens meer dan 30 kg lichter dan eerst.

Nissan houdt het daar natuurlijk niet bij. Nee, het merk heeft diep in zijn kennisbank gedoken en allerlei stukken van de GT3-auto op het straatmodel geplakt. Zo herkennen we bijvoorbeeld de neus, met zijn herkenbare luchtinlaten, van de Nismo GT-R van de zeer snelle raceauto. Tenslotte zien we dat de Japanners voor en achter grotere schijven van Brembo hebben geplaatst, evenals de ophanging verder hebben verbeterd. Nissan noemt het zelf de ultieme auto voor op de straat en het circuit.