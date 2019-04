BREEK: prijswinnaar roadtrip naar Schotse Hooglanden is bekend

Het is tijd, de hoogste tijd.

Precies een week geleden gaven wij jullie de kans een fantastische prijs te winnen: een vijfdaagse roadtrip naar en door de Schotse Hooglanden, inclusief een heuse rijtraining van Dolf Dekking, instructeur van de Autoblog Academy. Inmiddels is bekend geworden wie de prijs heeft gewonnen.

Het was voor de redactie nog een behoorlijke opgave om een winnaar te kiezen. Op de prijsvraag reageerden namelijk meer dan 200 Autoblog-lezers! Door het grote aantal goede, overtuigende en ook aangrijpende verhalen besloten we een selectie te maken van onze favoriete inzendingen, zodat we daaruit weer de absolute winnaar konden kiezen.

Hoewel we hier de naam van de winnaar niet zullen aankondigen – we hebben uiteraard contact opgenomen met hem/haar – kunnen we alvast wel een detail verklappen over de waarmee auto de gelukkige zijn roadtrip en rijtraining zal afleggen. Laten we zeggen dat het gaat om een product van Nederlandse bodem…

De winnaar zal aan het einde van de maand, op 30 april, vertrekken naar de Schotse Hooglanden. Aldaar, maar ook op de route naar het gebied, zal hij/zij met een aantal andere enthousiastelingen allerlei uitdagende wegen ontdekken en aanvallen. Daarbij zal de winnaar, met coach Dekking naast zich, nog een dagdeel mogen plaatsnemen achter het stuur van een 718T Boxster (rijtest) van Porsche Nederland. De winnaar zal een verslag maken van zijn ervaringen en deze naderhand met ons delen, zodat wij allemaal een beetje kunnen meegenieten van de prijs.