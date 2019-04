Dit is Kia’s blik op het design van straks

De Koreanen zetten een nieuwe stap.

De Kia’s van vandaag de dag hebben een lekker voorkomen. Er zijn tijden geweest dat deze woorden onmogelijk waren om uit te spreken. De fabrikant spreekt zelf over een visie van toekomstige elektrische auto’s van het merk. De HabaNiro Concept, zoals de auto heet, werd in New York gepresenteerd.

Het is een vierwielaangedreven studiemodel met vier stoelen. Het studiemodel heeft een actieradius van meer dan 480 kilometer volgens de All Electric Range (AER)-waarden. Overigens is er niets gezegd over de elektrische aandrijflijn of wat voor accupakket de HabaNiro heeft. Het concept komt met level 5 autonoom rijden. Allemaal niet zo heel indrukwekkend, want met een concept kan Kia immers roepen wat ze willen. Zeker de vleugeldeuren zullen een productiestadium nooit halen.

Het concept staat op 20-inch wielen en kent een korte overhang. Kia omschrijft het model als een ECEV, wat staat voor All-Electric Everything Car. Wat uiteindelijk zal overblijven is de designtaal die we hier zien. Denk bijvoorbeeld aan een vol uitgeschreven modelnaam op de achterkant in een groot lettertype in plaats van een kleine badge. Kia’s van de toekomst zullen elementen krijgen die we hier op de HabaNiro zien.