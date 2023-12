Geef je Nissan GT-R de Skyline-look en 1.034 pk

Deze Artisan GT-R heeft de Skyline-look en dat vinden wij geweldig!

De Nissan GT-R is nu alweer 14 jaar in productie. In al die jaren is de auto eigenlijk nooit echt verouderd geweest. Qua performance kan de auto nog altijd mee met de auto’s in zijn klasse.

Helaas heeft de concurrentie in de tussentijd geleerd van de Nissan GT-R. Waar de GT-R de vloer aanveegde met welke Porsche dan ook, s de nieuwe 911 Turbo S van de 992-generatie ietsje sneller. Een ander nadeeltje is dat auto qua uiterlijke verschijning nooit echt is aangepast.

Nou, in dit geval heeft Artisan Vehicle Design een oplossing voor beide problemen met hun laatste project, de Artisan GT-R. Deze heeft meer vermogen dan het origineel en ziet er compleet anders uit. In plaats van een futuristisch apparaat (zoals de Italdesign GT-R50) is deze Artisan GT-R een hoedtik naar de R34-generatie van de Skyline GT-R.

Artisan GT-R

De auto is de ultieme natte droom voor liefhebbers van Gran Turismo, Fast & Furious en mensen die geregeld aan het Romeinse Rijk denken. Het bijzondere is dat de hardpoints exact gelijk zijn. Het is dus geen bodykit die je op de bestaande carrosserie plakt.

Nee, het is een compleet nieuwe carrosserie die dusdanig ontworpen is, dat deze er precies op past. Dat kun je bijvoorbeeld wel zien aan de ‘greenhouse’ (de stijlen, het dak en de ruiten). Die is namelijk identiek aan de gewone GT-R van de R35-generatie.

De nieuwe body is geheel van koolstofvezel om het gewicht een beetje te drukken, daar de GT-R niet een een lichtgewicht ballerina is, maar meer een semo-worstelaar op de voorgeschreven medicatie van Michael Boogerd.

Meestal zijn dit projecten voornamelijk gericht op wat exterieur-wijzigingen, maar bij de Londonse toko gaan ze wat verder. Heel erg veel verder.

Het interieur van de Artisan GT-R gaat namelijk deels op de schop. Het interieur krijgt een enorm groot infotainmentscherm om het huidige systeem te vervangen. Daarnaast zien we een paar serieuze Recaro-schaalstoelen voor het betere bochtenwerk.

Naast een nieuw interieur en exterieur kun je bij Artisan ook aankloppen voor een hoorn des overvloeds aan mechanische upgrades. Je kunt kiezen voor het ‘Track’-pakket, dan heb je 800 pk.

Ga je voor ‘Ultimate’, dan heb je 1.000 pk uit de VR38DETT (nee, de RB26 ligt er helaas niet in). Uiteraard zullen het onderstel en remmen worden aangepast om te zorgen dat je veilig op pad kunt.

Dan nog een paar administratieve dingetjes. Zoals je ziet zijn de afbeeldingen nog renders, in de loop van 2024 krijgen we de ‘echte’ foto’s te zien.

Je kan de auto live aanschouwen op de SEMA 2024 in Las Vegas. De prijs is vastgesteld op 450.000 dollar, maar we weten niet of daar al een donor-auto bij inbegrepen is.