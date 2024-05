China dreigt terug te slaan met heffingen op Europese auto’s

Bij BMW en Mercedes zitten ze nu met gekrulde tenen…

Het is niet meer koek en ei tussen China en het Westen, voor zover dat ooit het geval is geweest. De VS ging er met gestrekt been in door torenhoge importheffingen in te voeren op Chinese producten, waaronder auto’s. De EU lijkt zich ook voor te bereiden op het invoeren van importtarieven voor auto’s die ‘Made in China’ zijn. Allemaal leuk, maar hoe gaat China hierop reageren?

Veel Europese merken stonden niet te springen om het invoeren van importheffingen, omdat ze China graag te vriend willen houden. Ze zijn natuurlijk bang dat China Europese auto’s gaat pesten als tegenreactie. En het lijkt nu inderdaad die kant op te gaan.

De China Chamber of Commerce to the EU heeft van insiders vernomen dat importheffingen op Europese auto’s mogelijk gaat verhogen tot 25%. Daarbij gaat het niet om EV’s, maar om auto’s met motoren groter dan 2,5 liter. Het is ook meteen een manier om vervuilende auto’s zwaarder te belasten.

Met name voor de Europese premiummerken zou dit natuurlijk slecht nieuws zijn. Alle BMW’s met een zes-in-lijn (en die wil je) zouden bijvoorbeeld lijden onder deze maatregel. De beurs heeft al meteen gereageerd: het aandeel van BMW en Mercedes daalde gisteren met 2%.

Het is nog even afwachten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. De EU moet nog bekend maken of ze de invoertarieven inderdaad gaan verhogen en zo ja, met hoeveel. Als het goed is hebben we binnenkort duidelijkheid, want het besluit van de EU wordt naar verluidt begin juni bekend gemaakt.

Bron: Bloomberg