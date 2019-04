Dit fraaie machientje komt de binnensteden opleuken

Kom maar door!

De magie van Luc Donckerwolke heeft zich weer eens uitbetaald, want de uitvoerend vicepresident en designbaas van de Hyundai Motor Group heeft met deze Mint Concept een schitterend autootje neergezet. En daarmee is zijn missie geslaagd. Dochtermerk Genesis was er namelijk op uit een nieuw soort voertuig te creëren, de zogenaamde premium stadswagen.

Waar een auto als deze volgens Genesis afwijkt van de doorsnee stadsauto, is hoe hij zichzelf laat benutten voor dagelijks gebruik. Mede dankzij zijn lage gewicht, soepele ontwerp en (naar verluidt) enerverende rijkwaliteiten moet het een stadsauto zijn waar men moeiteloos van kan genieten. Het ontwerp is overigens een heuse samensmelting van culturen geweest, want Hyundai’s studio’s in de Verenigde Staten, Duitsland en Zuid-Korea hebben eraan gewerkt.

De buitenzijde is om een puntje aan te zuigen en dit geldt ook voor het interieur. Net als bij het exterieur heeft Genesis binnenin de auto voor een minimalistische benadering gekozen. We hebben er geen twijfel over dat deze smakelijke tweezitter de nodige harten zal winnen, dus we kunnen alleen maar hopen dat hij het productiestadium spoedig zal bereiken.

Het zal niet als een verrassing komen dat ook dit studiemodel een volledig elektrische auto is. Genesis brengt de aandrijflijn van de Mint Concept echter niet groots onder de aandacht. Voorlopig weten we alleen dat de auto ongeveer 320 kilometer ver moet kunnen komen op één lading en dat hij kan ‘bijtanken’ met een snelheid van 350 kW.