Nissan heeft één doel voor ogen met de nieuwe GT-R

Op de achtergrond werkt Nissan aan de opvolger van de GT-R. De verwachtingen zijn hooggespannen.

In de periode dat de GT-R op de markt kwam was de auto wereldnieuws. Niet alleen door de legendarische GT-R benaming, maar ook om zijn prestaties. De auto werd omschreven als een betaalbare supercar (in aanschaf, niet in onderhoud). Geen enkele andere auto was zó snel in acceleratie en rondetijden in dezelfde prijscategorie.

Inmiddels is de GT-R tal van keren opgefrist en krijgt de Japanner nog maar weinig aandacht. Tegenwoordig zijn het auto’s als de Porsche 911 GT2 RS en Lamborghini Huracán Performante die de show stelen met rondetijden en uiterlijk vertoon. Onderschat de Japanners echter niet, want uit het niets kunnen ze opeens met iets bijzonders komen.

Dat zal zeker het geval zijn bij de opvolger van de Nissan GT-R. De 2+2 komt op een nieuw platform te staan en over het uiterlijk is zelfs bij de autofabrikant nog geen beslissing genomen. Het zal dan ook nog enkele jaren duren voordat we kennis maken met de nieuwe GT-R, maar volgens Nissan designer Alfonso Albaisa wordt de GT-R “de snelste super sport auto ter wereld”. Die uitspraak deed de Nissan-man tegenover Autocar.

Hoe Nissan dat voor elkaar gaat boksen liet Albaisa niet weten. De kans bestaat bijvoorbeeld dat de GT-R hulp gaat krijgen van een elektromotor. Die extra power kan helpen om het al retesnelle monster nog rapper te maken. De verwachting is dat Nissan op z’n vroegst pas in 2020 met een concept gaat komen. De huidige R35 GT-R werd alweer 11 jaar geleden geïntroduceerd.