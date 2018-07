Special: Renault Twingo

Je kan een klassieker kopiëren. Of zonder het door te hebben gewoon een nieuwe klassieker bouwen. Renault deed het in de jaren '90.

Af en toe wordt er gevraagd naar de ‘beste auto ooit ontworpen’. Persoonlijk denk ik dan altijd aan de Peugeot 504. Een chique sedan met hoogstaand comfort die gewoonweg van geen ophouden weet. Meer kun je niet wensen van een auto. Velen zullen echter een Mercedes-Benz uit de jaren 70 of 80 noemen. Een soort Peugeot 504, maar dan zwaarder, duurder en met pretenties. Als er enorme budgetten zijn, is het ook iets makkelijker om een goede auto te ontwikkelen. Maar als je kijkt naar hoeveel geld er beschikbaar was, hoe torenhoog de eisen waren en hoe briljant het resultaat was, kan er maar één auto ‘de beste ooit ontworpen’ zijn. Dat is misschien wel de Renault Twingo.

Uiteraard moeten we dat toelichten. Want hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een klein Frans model de beste auto ooit ontworpen is? Daarbij moeten we namelijk ook kijken naar de exacte definitie van het ‘beste ontwerp’. Een auto moet ten eerste voldoen aan alle geldende eisen. Als dat niet het geval is, blijft een auto hangen in de concept-fase. Ook is het van belang dat het niet teveel kost, zeker in het A-segment. De panelen moeten goedkoop te maken zijn en eenvoudig te fabriceren. Een auto moet verder voldoen aan alle eisen die de klanten in die klasse stellen, het liefst worden ze overtroffen. Dus qua aflegruimte, zitpositie, indeling en features mogen er concessies gedaan worden. Vanwege die reden is de BMW X6 een belachelijk ontwerp. De laatste eis is misschien wel de belangrijkste: een herkenbaar, liefst iconisch ontwerp. Een ontwerp dat uiterst goed te herkennen is en jarenlang meegaat. Je kan de eerste paar eisen gebruiken en deze laatste laten varen en je komt uit op de Hyundai Atoz, de meest droevige auto die je doet verlangen naar een OV-chipkaart, fiets of brommer. Uitstekende kwaliteiten en een uitgekiend ontwerp kunnen leiden tot karakter. Het is gebeurd met de Volkswagen Kever, Golf, de Mini, Citroen 2CV, Fiat 500 en de Renault 4.

Die Renault 4 halen we natuurlijk expres aan. Alle ins en outs van die auto kun je in dit artikel lezen. De Renault 4 was het alternatief op de 2CV en werd daarom gekscherend de betere eend genoemd. Het was basaal transport dat vooral diende als rijdende paraplu. De auto was wereldwijd een succes. We moeten echter wel eerlijk zijn, want net als de Citroen 2CV was de Renault 4 eigenlijk sinds de jaren ’80 een relikwie aan het worden. Op het gebied van rijeigenschappen, veiligheid en emissies liep de R4 hopeloos achter. Ook was de auto relatief prijzig om te bouwen, vanwege de ouderwetse bouwmethodes die nog toegepast werden voor deze auto.

Renault zag dit natuurlijk zelf ook in. In In 1972 kwam de door Michel Boué ontworpen Renault 5 op de markt. Dit was een veel modernere auto dan de R4, alhoewel er wel het één en ander aan techniek werd uitgedeeld. Mocht je de hoeveelheid frontovergang bijzonder klein vinden, dan kan dat kloppen. Deze voorwielaandrijver had de motor in lengte geplaatst, achter de vooras, net als de Citroen SM. In 1984 zag de tweede generatie Renault 5 het levenslicht, de Supercinq. Deze had de layout zoals we die kennen van veel andere voorwielaangedreven hatchbacks: de motor overdwars voorin. De door Marcello Gandini ontworpen hatchback was eveneens een groot succes, ondanks dat de auto enigszins ondergesneeuwd werd door de Peugeot 205.

Voor wie destijds in een originele ‘5’ en in een ‘Supercinq’ heeft gezeten en gereden, zal het zijn opgevallen dat de auto een stukje volwassener was geworden. De opvolger van de tweede generatie 5 moest die stap doorzetten. Daardoor zag Renault in de jaren ’80 al in dat er ruimte zou komen voor een model onder die auto, welke uit zou groeien tot de Renault Clio. Daarom wordt het ‘VBG-project gestart. VBG staat voor: Vehicule Bas de Gamme, de auto die onderaan de voedselketen staat. Diverse prototypes worden gebouwd en vernietigd. Het is de bedoeling dat dit een goedkope opvolger wordt van de Renault 4. Het moeilijkste voor de ontwerpers was dat de auto onder de 5 en Clio gepositioneerd moest worden, maar tegelijkertijd ook moest zorgen voor voldoende marge zodat Renault er geld aan kon verdienen. Dit bleek moeilijker dan verwacht. Het ontwerp dat Marcello Gandini maakt, de W60, blijkt niet goed aan deze eisen te kunnen voldoen. Zijn ontwerp wordt afgewezen. Uiteraard is het niet allemaal voor niets geweest, de kenmerkende vorm van zijruit van de voordeuren wordt zullen we later terug zien op de Lamborghini Diablo.

Het project, X-06 genaamd, wordt in 1987 nieuw leven in geblazen door grote baas Raymond Lévy. Hij draagt de leiding over aan Patrick LeQuement die net bij Renault aan de slag was gegaan. Het budget waarmee de auto gemaakt moest worden stelde niet erg veel voor, zo’n 3.5 miljard Franse Francs, Ongeveer 600 miljoen euro. LeQuement was best enthousiast over de prototypes die tot dusver gebouwd waren. Zowel het prototype van Gaston Juchet alsmede dat van Marcello Gandini waren een grote inspiratiebron voor de Fransman. LeQeument was geïnspireerd door het ‘monospace’ design van de Espace. Een korte neus met een rechte kant was bij de auto goed voor veel binnenruimte, dus waarom dit principe niet toepassen op een kleine auto? LeQuemen vond het daarnaast van belang dat ook een kleine en goedkope auto er bijzonder goed uit moest zien. Uiteraard, het hoefde geen Ferrari te zijn, maar de meest succesvolle kleine auto’s hebben bijna zonder uitzondering een kenmerkend design.

Het is overigens niet dat LeQuement de Twingo zelf getekend heeft. De designbaas was verantwoordelijk voor het eindproject en stelde de parameters vast. De wielen van de auto moesten op de hoeken van de carrosserie zitten. Dit was het beste voor goed rijcomfort, stabiliteit en binnenruimte. We moeten hierbij wel aantekenen dat er zwaar geleund werd op de Beskid 106, dit was een prototype vaan Poolse makelij. De fabrikant FSM en onderzoekscentrum BOSMAL waren bezig om te kijken naar een opvolger voor de Fiat 126. Deze auto werd ontworpen door een team onder Wieslaw Wiatrak en hun eerste prototype was klaar rond 1983. Wegens en tekort aan financiën kon het project niet doorgezet worden. Wel werden er patenten aangevraagd (en vergeven) voor het monospace design dat 10 jaar geldig was.

Het exterieurdesign an sich was het werk van Jean-Pierre Ploué, terwijl Gérard Gauvbry tekende voor het interieur. Het totaalontwerp was in 1988 helemaal af en moest toen voorgelegd worden aan het hogere management van Renault. Vergeet niet dat Renault op dat moment qua design niet de meest vooruitstrevende fabrikant was, zoals ze dat bijvoorbeeld waren aan het begin van het millennium. Naar het schijnt stuurde LeQuement een korte brief naar voorzitter Levy. Daarin stelde hij dat géén risico nemen het grootste risico was dat Renault kon nemen. Hij verzocht de voorzitter om te kiezen voor intrinsiek design en niet voor extensieve marketing. Kortweg: de nieuwe auto moest er eentje worden die je graag wilde hebben, niet eentje die door je neus geboord wordt. Wel zou het even duren voordat de Twingo in productie ging. Dat had niets te maken met het feit dat er geen geld zou zijn of gesteggel over het ontwerp, maar was dankzij de patenten van de Beskid 106. Pas nadat het prototype uit 1983 verlopen was, ging de auto in massaproductie.

Dat had succes. Op details na bleef het ontwerp gelijk. Het resultaat werd ‘Twingo’ genoemd. Twingo is een samenvoeging van de drie woorden Twist, Swing en Tango. De kenmerkende ‘kikkerogen’ waren een keiharde eis van LeQuement. Hij stond erop dat de Twingo deze kenmerkende koplampen zou krijgen. Een andere kenmerkend design-foefje is de driedelige ‘luchthapper’. De auto werd voorgesteld in aparte kleuren als hardblauw, mintgroen, boterbloemetjesgeel en knaloranje. Het kleurenpalet was het tegenovergestelde dan dat die van de huidige BMW 5 Serie, om maar eens een zijstraat te noemen.

Ook over het interieur was nagedacht. Dankzij het monospace design was er enorm veel ruimte. Het dashboard was bijna geheel uit één deel opgetrokken. Dat zag er geinig uit, maar was ook goedkoop om te fabriceren. Om het geheel nog meer sjeu te geven waren de knoppen in felle kleuren leverbaar. Meestal doet een fabrikant er een chromen rondje omheen om het cachet te geven, maar door de compleet andere kleuren zag het er veel leuker uit, terwijl het ook nog eens goedkoper was voor Renault zelf. Piece de resistance was de achterbank, die verschuifbaar was. Zo kon je kiezen voor veel bagageruimte door de achterbank naar voren te schuiven, of juist andersom als je meerdere mensen moest vervoeren. Het was zelfs mogelijk om in de Twingo te overnachten. De achterleuning kon helemaal vlak waardoor je twee slaapplekken kon creëren.

De Renault Twingo was fantastisch in al zijn eenvoud. De Twingo was altijd een driedeurs hatchback. De auto was 3,43 lang, 1,63 meter breed en 1,42 meter hoog. Ook de spoorbreedtes (1m,42 meter vóór en 1,37 meter achter) waren groot. Sterker nog, dat was meer dan de toenmalige Clio (1,36 meter voor en 1,33 meter achter). Wel had de Clio een 12 centimeter grotere wielbasis. De Twingo was korter, breder en hoger dan de Clio. De achterbak van de Clio was dan wel weer groter: 265 liter tegen 168 liter voor de Twingo. Bij de Twingo was deze flexibel, klapte je de bank neer in beide auto’s, dan waren de hoeveelheid beschikbare liters bij beiden net geen 1.100 liter.

Wat de Twingo niet was, was een bijzondere rijdersauto. Alle Twingo’s van de eerste generatie hebben een 1.2 viercilinder motor. Aanvankelijk was deze goed voor een schamele 55 pk bij 5.500 toeren en 90 hele Newtonmeters bij 4.800 toeren. Deze motor was gekoppeld aan handgeschakelde versnellingsbak. Omdat de Twingo bijzonder licht was (rond de 800 kilogram), waren de prestaties niet verkeerd voor een stadsvlo. 0-100 was in 14 seconden achter de rug en voluit kon je 150 km/u halen. Absoluut geen indrukwekkende cijfers, al voelde de Twingo tot de 100 km/u absoluut niet te sloom aan. Vergeet niet dat een toen eveneens splinternieuwe Mercedes-Benz C200 diesel er 18,4 seconden voor nodig had.

In 1994 kwam de Renault Twingo Easy op de markt. Deze was uitgerust met een zogenaamde sequentieel te bedienen transmissie. Het was in feite de handbak, maar kon zonder koppeling bediend worden. In de jaren ’90 hadden we nog geen DSG-transmissies, dus moesten we het met deze onzin doen. De bak was een ramp en alleen te overwegen als je vanwege medische redenen niet drie pedalen kon bedienen.

In de zomer van 1996 werd de stokoude 1.239 cc grote viercilinder (de C3G) vervangen door een kleinere, maar modernere ‘D7F’-viercilinder, een 1.149 cc metend exemplaar. Deze was zuiniger en iets sterker: 60 pk en 93 Nm. De prestaties waren ook iets beter: 0-100 km/u duurde nu 13,4 seconden en voluit kon je 151 hele kilometers per uur rijden. De motor was ook fijner in de omgang, de reactie op het gaspedaal was uitstekend en dankzij de korte overbrenging kon je de Twingo vlot door stedelijke gebieden heen loodsen.

De Twingo kreeg in 1998 voor het eerst een kleine facelift. De knipperlichten waren nu wit in plaats van oranje, de bumper was afwijkend en de achterlichten waren ook aangepast. Het koetswerk zelf bleef overigens gelijk. De Twingo was leverbaar in drie gradaties. De eerste was de ‘basis’, die had helemaal niets aan boord, maar daarvoor kreeg je wel een Twingo voor 20 mille in guldens. Een stapje hoger stond de Twingo Comfort, de geriefelijke zaken zoals elektrisch bedienbare zijruiten, centrale deurvergrendeling en de bumpertjes werden meegespoten in de carrosseriekleur. Renault zag markt voor een extra luxe Twingo en lanceerde de Twingo Initiale. Deze was uitgerust met airco, 4 airbags, mistlampjes aan de voorkant, verwarmde spiegels, 14” lichtmetalen velgen, stereo-installatie en volledig lederen bekleding. In een Twingo!

In 2000 werd de Twingo andermaal iets strakgetrokken. De koplampjes waren nu van helderder glas en er waren nieuwe kleuren, bekledingen en velgjes leverbaar. Ook gingen de uitvoeringen op de schop. Instappen deed je nu in de ‘Authentique’, een chique woord voor ‘niets aan boord’. De Expression kreeg als belangrijkste items stuurbekrachtiging, centrale deurvergrendeling en elektrische ramen. De Privilege was goed voor hoofdsteunen aan de achterkant, chique wieldoppen en een heuse radio. Uiteraard was de Initiale ongekend compleet. Belangrijker was echter de komst van een nieuwe motor, de 1.2 16v. In principe was dit blok hetzelfde, maar dan met een vierklepskop in plaats van een tweeklepskop. Daardoor had je nu 75 briesende paarden op de vooras. De 0-100 km/u flitste aan je voorbij in 11,7 seconden, terwijl de topsnelheid een nauwelijks te bevatten 168 km/u bedroeg. Donders.

Twee jaar later word de Twingo wéér iets herzien. De auto krijgt nu een stabilisatorstang aan de voorkant mee en standaard 14” wielen die 165 breed zijn. Voor een Twingo enorm, want dat was voorheen 145 breed en 13” in diameter. Verder wordt met name de veiligheid, een paradepaardje van Renault rond die periode, verbeterd. De van ABS voorziene auto’s krijgen noodremassistentie. Ook aan het kroost is gedacht, de achterbank kent ISOFIX-bevestigingspunten. De Twingo krijgt verder nieuwe lakkleuren en wieldopdesigns mee.

Ondanks dat er meerdere concurrenten bijkomen, blijft de Renault Twingo in productie en nog altijd populair. In 2004, 11 jaar naar de introductie, wordt de auto alsnog voorzien van een update. Het woord facelift is net even te veel. De achterlichtjes zijn iets anders en het logo op de achterkant is veranderd van locatie. Dat is nu tevens de hendel om de achterklep te openen. Motorisch blijft alles bij het oude, alhoewel de Quickshift-transmissie verbeterd is. Dat moet je heel ruim nemen: het drijft iets minder snel tot wanhoop. Alle Twingo’s krijgen nu standaard ABS mee en de auto sluit zichzelf als je wegrijdt. Op zich niet onhandig bij een stadsauto.

In 2007 werd de Twingo dan eindelijk vervangen door een tweede generatie, die veel minder leuk was. Een special over die auto schrijven is bijkans onmogelijk: “De Renault Twingo II haalde het niet bij zijn voorganger. De RS was goed, de diesel verrassend vlot en de rest herinnerd niemand zich meer. Dit was mijn spreekbeurt.” De geschiedenis van de eerste Twingo was veel kleurrijker. Op het moment dat de auto uit productie ging, stond de teller op 2.478.648 verkochte exemplaren. De Twingo ging overigens niet helemaal uit productie. Speciaal voor de Colombiaanse markt bleef Renault’s kleinste nog in de prijslijsten staan. In de zomer van 2012 ging dan eindelijk de stekker eruit, bijna 20 jaar na zijn introductie. Er zijn er meer dan 2,6 miljoen van gebouwd!

Dan nu (eindelijk) het slotstuk. De Twingo is altijd de goedkoopste Renault geweest en je ziet ze overal rijden. Daardoor ben je snel geneigd gewend te raken aan de auto. Voor velen is er niet zo veel bijzonders aan. Door het ontbreken van snelle varianten kijken de liefhebbers er ook niet naar om. En toch is het een van de meest briljante auto’s uit zijn tijd. Want laten we even terug gaan naar de late jaren ’90. BMW komt op de proppen met de New MINI. Een schaamteloze kopie van een origineel icoon om extra geld aan te verdienen. Volkswagen ‘verblijd’ de wereld met de New Beetle. Wederom een schaamteloze kopie van een origineel icoon om extra geld aan te verdienen.

Retro-design was en is populair, want ook de Chrysler PT Cruiser, Chevrolet HHR/SSR, Ford Mustang/Thunerbird, Fiat 500, BMW Z8, Suzuki Lapin Turbo, Toyota FJ Cruiser en Nissan Figaro toonden aan dat het hergebruiken van een goed ontwerp absoluut kan. En daar komt de Twingo om de hoek kijken. Dankzij het uitgekiende ontwerp was de auto niet alleen zeer herkenbaar, maar ook zeer praktisch. Zeker in vergelijking met de concurrentie was de Twingo veel gebruiksvriendelijker. Zelfs op het einde voelde de Twingo niet verouderd of belegen aan. In plaats van een iconisch design te kopiëren, kwam Renault gewoon met een nieuw icoon.