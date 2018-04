Porsche 911 GT2 RS (991): rijtest en video

Porsche Porno met twee grote p’s en twee hele grote turbo’s.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER]

Wat is het

We zouden gaan rijden over mooie Spaanse bergwegen, maar helaas was het slechtste weer in maanden voorspeld. Ettelijke tientallen millimeters regen zouden gaan leiden tot aardverschuivingen, afbrokkelende bergwanden en waterstromen die wegen veranderen in halve beken. Niet bepaald het weer om de meest krachtige 911 uit te laten, al helemaal niet als je bedenkt dat deze auto alle power alleen maar naar de achterwielen afvuurt. We moesten het er maar mee doen.

Porsche begon de GT2 familie met de 993. Destijds was het een van de Turbo afgeleide variant die voor homologatie doeleinden werd ontwikkeld. Ook de 996 kwam er als GT2 en bij de 997 moest Nissan de plek worden gewezen op de Ring. De 997 GT2 RS had 612 pk, maar voor de 991 vond Porsche het toch nodig om weer een forse stap te zetten. De 3,8 liter grote biturbo boxermotor levert daarom 700 pk en 750 Nm aan koppel. Het is een monster, een monster wat zelfs bij 160+ op nat wegdek nog wielspin weet op te roepen.

En het is een monster met een ongelooflijk hard en intens geluid. Met klep dicht gaat het allemaal nog net, maar die kleppen in de uitlaat kunnen ook open en dan heeft de GT2 RS effectief een straight pipe met alleen een katalysator. Intens is wellicht het beste woord voor de geluidsbeleving. De uitlaat is uiteraard van titanium, wat 7,5 kilogram aan gewicht scheelt.

Gewichtsbesparing was sowieso een belangrijk thema, ik neem je even wat wijzigingen en hun besparing met je door. In plaats van polycarbonaat (krast relatief snel en vervormt op hoge snelheid), heeft de GT2 RS ramen van Gorilla Glass en dat scheelt 3,5 kg. Op veel plekken wordt carbon gebruikt: bijvoorbeeld bij de voorklep die daardoor 2 kg lichter is, de achterspoiler is 2,2 kg lichter, volledig carbon schaalstoelen scheelt 14 kg en op de intercooler inlaten is 1,2 kg bespaard.

Het weglaten van de achterstoelen scheelt 9,6 kg en het weglaten van vierwielaandrijving scheelt 50 kg. Dan zijn er nog wat delen in polyurethaan gemaakt en zijn bijvoorbeeld de tapijten lichter. Het geheel resulteert in een gewicht van 1470 kg, wat zonder meer netjes is te noemen voor het soort auto met dit vermogen.

Hoe rijdt het

In de regen is de GT2 RS op zijn ultra high performance (UHP) banden meer dan een handvol. Zelfs met ESP aan was er regelmatig meer dan een toefje tegenstuur nodig om het monster in toom te houden. Gelukkig droogden de wegen gedurende dag wat op en dan verschijnt een werkelijk prachtig chassis. Alle rubberen bussen zijn vervangen door stalen varianten, zodat een messcherp reagerende auto ontstaat. Een meesturende achteras, Porsche Torque vectoring sperdifferentieel, dynamische motorsteunen, instelbaar onderstel, etc. Porsche trok de hele trukendoos open om met de GT2 RS de beste 911 ooit neer te zetten.

De GT2 RS is ook niet gewoon een GT3 RS, maar dan met een turbo-blok. Veel details zijn anders, niet alleen qua aerodynamica, maar ook qua onderstel. De anti-rollbars zijn soepeler, maar de veren zijn weer harder. Je krijgt er een interessante 911 van, die niet stuurt zoals iedere andere 911.

Het turbo-blok zit in een eigen categorie qua belevenis. Het is oprecht jammer dat het weer zo hondsberoerd was voor het soort auto en soort banden, maar in de middag droogde het asfalt iets op. Een turbogat heeft de GT2 RS niet, maar de boxer geeft wel dat gevoel wat alleen blokken met grote turbo’s je kunnen geven. Het is niet alleen een ongelofelijke bult koppel, maar ook heel veel pk’s die je met grof geweld richting de horizon slingeren. Ondertussen is het gas nog steeds heel goed doseerbaar en vertelt het onderstel bijzonder veel over wat er onder de wielen gaande is. In ons geval schreeuwde de GT2 RS: GA NOU EVEN KOFFIE DRINKEN TOT HET DROGER IS. Het smeekt bijna om een herkansing, want in deze auto wil ik graag nog eens echt voluit kunnen gaan.

Zijn er nog minpunten

De prijs en het feit dat de GT2 RS al is uitverkocht lijken me de belangrijkste minpunten. En nee, een GT2 RS heeft geen achterbank, maar waarschijnlijk heeft de gemiddelde eigenaar nog wel een auto die dat wel heeft.

De GT2 RS is ook niet de meest elegante versie uit de 911 reeks. Verre van zelfs, het is nogal in your face allemaal, maar sommigen zullen dat juist prachtig vinden.

Killer features

De hele package is prachtig. Ondanks dat er hevig geshopt is tussen de bestaande oplossingen, zijn heel veel zaken specifiek voor de GT2 RS ontwikkeld.

Voor diegenen tijdens het bestellen nog wat euro’s in hun spaarpot hadden, verzon Porsche het Weissach pakket. Die verlaagt het gewicht nog eens met 30 kg door toepassing van een carbon dak (in plaats van magnesium), 11,5 kg lichtere magnesium wielen en carbon stabilisatoren. Dat laatste is trouwens een unicum voor straatauto’s.

Alternatieven

De Ferrari 488 Pista, Huracan Performante en McLaren 720S komen qua performance in de buurt, maar de hele package is bij Porsche beter. Dan heb ik het ook over aardse zaken zoals navigatie, afwerking en driveablity onder minder spannende omstandigheden. Zelfs met deze meest heftige 911 ooit, zou je best even boodschappen kunnen gaan doen.

Conclusie

Is dit de ultieme 911? Ja, dit is de ultieme 911. Een aantal keer kwam de vraag voorbij of ik een GT3 RS niet gaver/ beter/ mooier vind. Nee dus, want dit is papa Porsche. Het allerbeste wat ze nu in Zuffenhausen kunnen bouwen. Sneller rond de Nurburgring dan een 918 Spyder, 180 pk meer vermogen dan een GT3 RS en met heel veel mooie materialen en technische oplossingen. Dit is de ultieme 911 voor dit moment. Filmpje!