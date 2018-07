Lamborghini’s Formule 1-auto is terug van weggeweest

De V12 komt weer tot leven.

Ook Lamborghini had ooit een aandeel in de Formule 1. Dit was voor het Audi-tijdperk in de vroege jaren negentig. De Minardi M191B met chassisnummer #003 werd aangedreven door een LE3512 V12 van Lamborghini. 26 jaar nadat de Formule 1-auto voor het laatst in actie kwam hebben de Italianen de bolide nieuw leven ingeblazen.

In 1992 draaide deze auto een heel seizoen mee in de Formule 1. Het beste resultaat werd in dat seizoen tijdens de Spaanse Grand Prix gehaald. Christian Fittipaldi pakte een elfde plaats met de Minardi M191B. Nu, ruim 20 jaar later, mag #003 weer in actie komen na de nodige liefde van Lamborghini’s Polo Storico.

De Minardi M191B was voor een periode te zien in het Lambo-museum te Sant’Agata Bolognese. Na de tentoonstelling werd een restauratieproject opgestart. Het was voor het eerst dat Polo Storico ging werken aan een auto met slechts één zitplaats. De Formule 1-auto is na zeven maanden werk compleet in ere hersteld. Volgens Lamborghini levert het motorblok vrijwel alle originele 700 paardenkrachten.

Mirko Bortolotti, testrijder bij Lamborghini, en Giancarlo Minardi, oprichter van het Faenza raceteam, waren aanwezig bij de eerste testritten met de opgeknapte F1-auto. Er werden 20 probleemloze ronden gereden op het circuit. De bedoeling is dat de auto deel gaat nemen aan historische F1-races.