Nissan is klaar voor de derde wereldoorlog?

Nissan trekt de aandacht op de Los Angeles autoshow. Ze hebben auto’s meegenomen die beschikken over high-tech wapens. Een nietsvermoedende voorbijganger denkt wellicht dat de Japanners niet goed zijn geworden, maar er zit uiteraard een reden achter al deze gekkigheid.

Later deze maand draait Star Wars: The Last Jedi in de bioscoop. De filmreeks heeft in Nederland de nodige fans, maar in Amerika is Star Wars een absoluut begrip. Nissan speelt dan ook in op de actualiteit door een reeks modellen om te toveren tot Star Wars-voertuigen.

Een Altima, drie Maxima’s, twee Rogue’s en een Titan werden omgebouwd in een The Last Jedi-thema. De auto’s zijn gebaseerd op de ruimteschepen en karakters uit de nieuwe film. Artiesten van filmbedrijf Lucasfilm waren verantwoordelijk voor het design. Vehicle Effects uit Burbank, Californië heeft de auto’s uiteindelijk gebouwd. Het Amerikaanse bedrijf is gespecialiseerd in het maken van voertuigen voor filmproducties in Hollywood.

Star Wars: The Last Jedi verschijnt op 13 december in de bioscoop. Meer info over de film lees je hier en daar.