Aria FXE: hybride supercar met 1.150 pk

Dat is lekker nieuws zo op de vrijdag.

Naast traditionele autofabrikanten zijn er ook kleinere autogroepen die met nieuws naar LA komen. Zo ook Aria met de FE en FXE. Een Amerikaanse supercar die in twee smaakjes op de markt zal worden gebracht.

De FE heeft een atmosferische 6.2 V8 van GM. Het autobedrijf wil niet zeggen hoeveel vermogen deze supercar gaat krijgen, maar wel is bekend dat de kracht op de achterwielen zal worden losgelaten.

Over de FXE had de Aria Group meer te vertellen. Deze supercar krijgt eveneens een V8 die 720 pk moet leveren. De conventionele motor wordt vergezeld door twee elektromotoren die samen goed zijn voor nog eens 540 pk. Daarnaast is er een 10 kWh lithium-ion accupakket aanwezig in de hybride. Het systeemvermogen moet uitkomen op 1.150 pk en 1.780 Nm koppel. Aria moet nog beslissen over een versnellingsbak. De verwachting is dat dit een zeven of achttraps automaat gaat worden met dubbele koppeling.

Volgens Aria snelt de FXE in 2,7 seconden naar de 96 km/u. De topsnelheid bedraagt 337 km/u. De supercar wordt gebouwd op een carbon monocoque met 3d-geprinte titanium onderdelen.

Van de FE en FXE worden maximaal 400 exemplaren gebouwd. De eerste leveringen moet in het najaar van 2019 gaan plaatsvinden. Kosten: meer dan een miljoen dollar.