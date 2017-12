Saleen S1: compacte sportwagen met een laag gewicht

Een 'nieuwe' vierwieler van deze Amerikaanse autobouwer.

In Los Angeles heeft Saleen de S1 aan het publiek gepresenteerd. Een sportauto met een carbon fiber body die goede performance moet gaan combineren met een acceptabele prijs. Het ding is gebaseerd op de eveneens exotische Artega GT. Het is niet de eerste keer dat de Artega GT als basis dient voor een nieuwe sportauto. Niemand minder dan Victor Muller gebruikte de Duitse auto voor de Spyker B6 Venator. Dat liep ook zo goed af..

Steve Saleen en zijn team in Californië zijn verantwoordelijk geweest voor het ontwerp. Saleen heeft een goede job gedaan, want de coupé heeft een leuk voorkomen. De vierwieler komt met LED-verlichting en een volledig digitaal instrumentencluster in het interieur. De S1 beschikt over een 2.5 liter viercilinder turbo. Het blok levert 457 pk en 474 Nm koppel, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. Omdat de auto slechts 1.218 kg weegt is de S1 een zeer snel ding geworden. 0-100 km/u gaat in 3,6 seconden en de top ligt op 289 km/u.

Eerder dit jaar heeft Saleen de rechten van Artega gekocht. De Amerikaanse autobouwer sloot een overeenkomst met de Jiangsu Secco-groep uit China. De S1 zal dan ook in het Aziatische land worden geproduceerd en verkocht door deze nieuwe partner. De wereldpremière van de S1 was enkele weken geleden in China, Steve Saleen en zijn vrouw waren in persoon aanwezig. Het feit dat China wordt verkozen boven ‘het eigen Amerika’ voor de wereldpremière van de S1 geeft al aan hoe belangrijk de markt daar is.

De Saleen S1 gaat 100.000 dollar kosten in de Verenigde Staten. De marktlancering van de coupé is in de zomer van 2018. De Amerikanen accepteren nu orders voor de S1 met een vooruitbetaling van 1.000 dollar.