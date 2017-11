De nieuwe Infiniti QX50 heeft iets unieks

Tromgeroffel!

In aanloop naar de Los Angeles autoshow heeft Infiniti het doek getrokken van de nieuwe QX50. Het unieke aspect is dat deze motor een variabele compressieverhouding heeft. Geen enkele andere productieauto op de huidige markt beschikt over deze techniek. Meer informatie over deze motor lees je in DIT artikel. Oneerbiedig samengevat is het een benzinemotor met het koppel van een diesel.

De tweeliter viercilinder in de nieuwe QX50 is goed voor 272 pk en 380 Nm koppel bij 4.400 t/pm. De motor is standaard gekoppeld aan een CVT-bak. De SUV is met deze nieuwe motor zo’n 35 procent zuiniger in vergelijking met de vorige QX50. Dat is overigens geen wonder. Het oude model had een prettige V6 onder de kap.

De nieuwe QX50 sprint als voorwielaandrijver in 6,8 seconden naar de honderd. De vierwielaangedreven variant is met 6,4 seconden een stukje rapper. De topsnelheid bedraagt 230 km/u. De SUV is 4,69 meter lang, 1,9 meter breed en 1,6 meter hoog.

Meer foto’s van de SUV zijn er helaas niet. Prijzen en beschikbaarheid zijn tevens nog vraagtekens. De Infiniti QX50 beleeft volgende week zijn debuut op de LA autoshow.