Nissan Navara-R met 1.000 pk onderweg

Mocht je denken dat je het met 190 pk niet gaat redden, is er eindelijk hulp onderweg in de vorm van de Nissan Navara-R.

De Nissan Navarra is de ‘kleine’ en (onder andere) Europese pick-up. Nu valt het kleine gedeelte wel mee: de Double cab is meer dan 5,30 meter lang en 1,85 meter breed. Maar in vergelijking met de Amerikaanse Nissan Titan, valt het allemaal heel erg mee.

Pick-up

De Nissan Titan verkoopt in de VS niet al te best, ondanks dat de Titan (volgens Nissan) de beste pick-up in zijn klasse is. Daarom heeft de Titan standaard een 400 pk sterke 5.6 liter V8. Ook de basisuitvoering. Voor 36.190 dollar heb je zo’n apparaat. In Nederland betaal je 33.083 euro voor de goedkoopste Navara met de dikste motor, een 190 pk sterke diesel.

Navara-R

Maar er komt een véél sterkere Navara aan, de Nissan Navara-R. Het gerenommeerde SB Motorsport uit Southend (Essex, Verenigd Koninkrijk) heeft dat aangekondigd. Ze willen de beste pick-up aller tijden gaan maken. De Nissan specialisten hadden nog een V6’je liggen en wat aandrijfassen en een transmissie. Deze waren afkomstig uit een speciale (getunede) Nissan GT-R. Van deze onderdelen wordt een Nissan Navara-R gecreëerd. dus dat belooft veel vuurwerk op te leveren net zoals de Juke R destijds.

1.000 pk

Het blok in de Nissan Navara-R namelijk goed voor zo’n 1.000 pk. Nu zijn we bekend met de term tunerslatijn (visserslatijn voor tuners, je begrijpt het wel), maar de VQ38 is een blok dat met de juiste modificaties prima dergelijke waarden op de rollenbank produceert en relatief betrouwbaar blijft.

ATESSA ET-S

Omdat ze van de Nissan GT-R een driftauto hebben gebouwd, is niet alleen de motor beschikbaar, maar ook het vierwielaandrijvingssysteem. Je wil natuurlijk geen driftauto met een hyper-effectief vierwielaandrijvingsysteem. Dus wordt het ATESSA ET-S systeem gebruik in samenwerking met het VDC systeem. Hierdoor kan de Navarra-R ook overweg met de 810 pk méér dan standaard.

Straatlegaal

Het is de bedoeling dat de conversie zo dicht mogelijk staat bij hetgeen wat de fabriek bedacht heeft. Dus geen Ken Block achtige Hoonigan, maar een zo perfect mogelijk afgewerkt interieur en exterieur. Alhoewel de schetsen iets anders doen vermoeden. Ook moeten alle opties en extra an de Nissan Navara-R gewoon werken. Daarnaast is het uiteraard de bedoeling dat de Nissan Navara-R helemaal straatlegaal is.