Schropp S6 Avant klinkt véél beter dan een nieuwe S6

De Schropp S6 heeft namelijk nog ‘de dikke’ motor in het vooronder.

De huidige S6 is een gave auto, maar het is meer een A6 TDI Competition-opvolger dan een ware S6. Een echte S6 ziet er nogal saai uit, maar heeft een iets te dikke motor. Tegenwoordig ziet een RS6 eruit alsof ‘ie aan de start moet verschijnen bij een DTM-race, maar eigenlijk moet je dat niet willen. Dus zou de S6 een goed alternatief moeten zijn en dat is het niet helemaal.

Schropp S6

Daar komt deze Schropp S6 om de hoek kijken. Ja, het is een oudje. De basis is, zoals je kunt zien, een zogenaamde C6-generatie. Dat is nog versie met de ‘Lamborghini’-motor. Helemaal waar is dat niet, in feite had de Lamborghini Gallardo een Audi-motor. Maar ja: het moment dat je moet muggenziften over wáár de V10 vandaan komt, mis je waar het om gaat. Er zit een atmosferische V10 in deze Audi S6!

Minder opvallend

De Schropp S6 is wat minder onopvallend dan de standaard S6 Avant. Dat komt bijvoorbeeld door de enorme velgen van Barracuda. De velgen zijn 9″ breed en meten 20″ in diameter. Daaromheen zitten flinke banden: 275/30 ZR30. De banden in kwestie zijn de populaire Michelin Pilot Sport 4S.

KW Variant 3

Voor een betere stance is er een schroefset gemonteerd. Uiteraard van Duitse topkwaliteit, namelijk een KW Variant 3 schroefset. De ‘stance’ van de S6 is nu een stukje beter. Om de meer dan 2 ton zware stationwagon weer een beetje tot stilstand te kunnen brengn, is er een Mov’it-remsysteem aan te pas gekomen. De remschijven meten 396 mm en de klauwen beschikken over zes zuigers.

Performance upgrades

Er zijn nog twee performance-upgrades voor de Schropp S6. Ten eerste een Schropp Stage 1 upgrade. Aangezien de V10 atmosferisch is, hoef je niet al te grote wijzigingen te verwachten. Een pk’tje of 15 tot 20 lijkt wel het maximum te zijn. Het maakt ook niet uit, want het is een atmosferische V10. Daarom is er een uitlaat gemonteerd om de V10 net even wat lekkerder te laten klinken.

Psychedelische wrap

Dat de Schropp S6 nu getoond wordt is niet echt heel erg vreemd. De prijzen voor een S6 (C6) zijn op dit moment zéér aantrekkelijk. Voor 20-25 mille heb je al een redelijk exemplaar. Met deze paar modificaties wordt de S6 een veel betere auto, waarschijnlijk. Standaard moest Audi zich inhouden: de RS6 moest immers ook verkocht worden. Alleen die psychedelische wrap tart wel heel erg de goede smaak. Voor de rest mag ‘ie zo voor de deur. Een ding is zeker: de Schropp S6 klinkt in elk geval beter dan de huidige S6.