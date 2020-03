Skoda Scala Spider schetsen onthuld

De Skoda Scala Spider is de oplossing voor alle automobiele problemen. Een betaalbare roadster die waarschijnlijk nooit te koop zal zijn.

Skoda heeft het virtuele doek getrokken van de eerste schetsen van de Skoda Scala Spider. Dit is een open variant van de populaire Scala. Dat is een heel broodnuchtere, sobere en vooral verstandige auto. Een wagen die voornamelijk wordt gekocht door mensen met voornamelijk heel functionele eisen. Denk aan zaken als verbruik, binnenruimte, prijs, uitrusting en dergelijke praktische eigenschappen. Die dingen wegen veel zwaarder dan pure fun.

In dat opzicht is het heel erg vreemd dat Skoda bezig is met de Scala Spider. Want een Spider bezit veelal de eigenschappen die een Skoda Scala-klant niet zal verwachten. Zo is het een compacte tweezitter. De achterdeuren zijn er niet meer, net zoals het dak overigens.

RS-Jetsers

Mochten de wielen je bekend voorkomen, dan kan dat. Het zijn namelijk de 19″ jetsers die we normaal gesproken kennen van de Skoda Octavia RS. Tevens heeft de Tsjechische fun-mobiel een centrale uitlaat. Natuurlijk is dit niet een auto die daadwerkelijk in productie genomen gaat worden. De guitige sportwagen is een studieproject van 20 stagiaires van Skoda. Elke zomer presenteren ze een bijzondere Skoda, zoals de Atero Coupe, Fabia Funstar of de Mountiac.

Spider

Scala Spider is overigens een naam die wij hebben gegeven aan het project van de Skoda Academy. De officiële naam zal in juni bekend gemaakt worden, evenals de auto. Na diverse SUV-concepts is het vefrissend om te zien dat er weer gekozen wordt voor een cabriolet op basis van een relatief goedkope auto.

Goedkope cabrio’s

Dit segment werd bijzonder populair met de 206 CC. Zo snel als het segment opdook, zo vlot ging het ook weer ten onder. Op dit moment zijn er namelijk nauwelijks nog Cabriolets. Je hebt keuze uit de Smart Cabrio (26.995 euro), Mini One Cabrio (30.261 euro) en Mazda MX-5 (32.990 euro).