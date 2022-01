Kijk, Nissan heeft het probleem van de nieuwe Z gefixt

Wat dan wel weer jammer is: ze doen het maar eenmalig.

Sportwagens van mainstream fabrikanten zijn helaas behoorlijk aan het uitsterven. Toch heeft Nissan een vervolg gegeven aan de 370Z, in de vorm van de Nissan Z. Die is helaas niet voor ons, maar dat neemt niet weg dat het een interessante auto is. En we schrijven wel vaker over auto’s die onbereikbaar zijn, dus dat hoeft geen belemmering te zijn.

Met de specificaties is in ieder geval weinig mis, want de V6 stuurt 406 pk en 474 Nm aan koppel naar de achterwielen. Ook is de auto nog gewoon met een handbak leverbaar. De nieuwe Nissan Z is dus ouderwets lekker. Dat het stiekem een doorontwikkeling van de 370Z is zien we graag door de vingers.

Qua design viel de Nissan Z ook absoluut niet tegen. De auto ziet er lekker strak en fris uit, terwijl er tegelijk wat leuke knipogen naar het verleden in zitten. Toch was er een grote misser qua design: de grille. Die ziet eruit alsof deze in 1 minuut met een liniaal is getekend. Dat moet toch beter kunnen?

Dat kan inderdaad beter, zoals Nissan vandaag laat zien. Op de Autosalon van Tokyo staat namelijk een Fairlady Z – zoals de auto in Japan heet – met een fatsoenlijke grille. Kijk, dat smoelt toch een stuk beter.

Helaas gaat het om een concept car, genaamd Customized Proto. De verbeterde grille is vooralsnog dus niet te krijgen op de reguliere Z. Nu maakt dat voor ons niet uit, want wij kunnen de auto überhaupt niet krijgen.

De Customized Proto is verder opgeleukt met verbrede wielkasten en diverse zwarte accenten. Deze zijn – evenals de oranje kleur – geïnspireerd op de Fairlady Z432R. Dit was een homologatiespecial die alleen voor de Japanse markt bestemd was.

Helaas lijkt het erop dat deze nieuwe versie voor geen enkele markt bestemd is, maar alleen een showauto is. Nissan Z-kopers zullen dus genoegen moeten nemen met een rechthoekige grille. Of wachten op de facelift.