Nissan Skyline GT-R restomod is briljante heerlijkheid

De Built by Legends R34 is een absolute droom. Een parel. En wij zijn 100% niet objectief.

Iedereen heeft zo zijn favorieten als het aankomt op auto’s. Een autotype of waar je helemaal blij van wordt. Dermate blij dat je niet helemaal objectief meer wordt. @jaapiyo heeft dat met achterwielaandrijvers, @wouter met auto’s met veel pk’s en @machielvvd met tweezits roadsters.

Ondergetekende kan niet objectief zijn als het gaat om de Alfa Giulia Quadrifoglio, zescilinder diesel stationwagons en Japanse sportwagens uit de periode 1989 – 2003.

Daarom moeten we ons verontschuldigen van het gedrag dat we zo gaan vertonen, want deze ‘Built By Legends R34 ‘ is namelijk een absolute parel. Het recept is niet heel erg moeilijk te raden: ze hebben een oude R34 gepakt en die aangepast. Ter referentie: dit is een originele Skyline GT-R van de R34-generatie (V-Spec II Nür in Millennium Jade voor de liefhebbers):

Nu is dat sowieso een beetje wat je doet met een Skyline GT-R. In dit geval stond de Mine’s R34 model. Rond de milleniumwisseling was dat een van de snelste auto’s ter wereld.

Built By Legends R34

De Skyline’s worden telkens zelzdamer en zeldzamer. Destijds was de snelle Nissan een soort BMW M3– en Porsche 911-concurrent, maar tegenwoordig zijn ze heel erg veel duurder. Dus ja, dan kom je automatisch in aanmerking voor een restomod-behandeling.

Overigens doet Built By Legends dat niet alleen voor de Skyline R34, ook de voor de R32 en R33 behoort een dergelijke behandeling tot de mogelijkheden. De reden waarom is heel er simpel: de Verenigde Staten van Amerika.

Daar mag je namelijk alleen auto’s rijden met een US-title. Een Skyline GT-R heeft nooit Amerikaanse typegoedkeuring gehad, dus kun je die daar niet rijden. Er zijn twee uitzonderingen.

De eerste is als het voertuig in kwestie voor ‘display purposes only’ geïmporteerd wordt (denk aan een museum). Een andere uitzondering is als de auto in kwestie 25 jaar of ouder is. Dus logisch dat men ineens met dit soort projecten op de proppen komen. De markt is immers ineens immens veel groter geworden.

Specificaties en prijs

De techniek is om van te smullen. de Built By Legends R34 is eigenlijk een moderne interpretatie van de Mine’s Skyline GT-R N1. Die auto’s waren licht, sterk en wendbaar. In dit geval hebben ze de RB26DETT omgedoopt tot MB7 en voorzien van een hele hoop upgrades.

De basis is het sterkere N1-competitieblok, die na de behandeling goed is voor 650 pk, 650 Nm en 8.000 toeren!!! Dit is geen typisch downsize turboblokje dat zijn koppel zo snel mogelijk uitbraakt en buiten adem komt boven de 5.000 toeren.

Qua uiterlijke wijzigingen valt de Built By legends R34 heel erg mee. Er zijn wat koolstofvezel elementen voor de spoiler, diffusor en splitter. Het ziet eruit zoals Mine’s het in 2000 ook gedaan zou hebben.

Zelfs de Rays 21A wielen zij heerlijk period-correct. Ze meten 18 inch in diameter, maar 10,5 in breedte. We hebben uiteraard ook slecht nieuws voor je en dat is de prijs: de Built By Legends R34 kost 450.000 euro, exclusief R34 donor. Die moet je dan zelf eventjes vinden.

