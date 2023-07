Dit is de tofste Skyline verzameling aller tijden

De tofste Skyline verzameling, uiteraard in de juiste specificatie.

Tegenwoordig zien we dat zeldzame Japanse jaren ’90 sportwagens enorm duur zijn geworden. Logisch, nieuw werden ze nauwelijks verkocht en mede dankzij Best Motoring, Gran Turismo en de Fast & Furious-franchise zijn we helemaal idolaat van deze witte raven.

In dit geval hebben we een collectie voor je dat écht vijf witte raven zijn, want de kleur van deze vijf Skyline’s is namelijk… wit! Nu is dat een kleur die je op elke Skyline GT-R kon krijgen, dus dat is niet zo bijzonder.

N1

Nee, het zijn 5 Skyline GT-R’s in de befaamde ‘N1’-uitvoering. De ‘N1’ is eigenlijk de meest premium van alle Skyline’s. Deze versies wijken namelijk heel licht af van de gewone varianten en zijn dat dat kleine beetje bijzonderder.

In feite zijn de ‘motorsport’-varianten. Zie het een beetje als de Lancer Evo RS-modellen van Mitsubishi of de Type-RA’s van Subaru’s. Nissan verkocht de N1-modellen aan raceteams en hooggeplaatste bobo’s van Nissan zelf.

Specialisten in Gran Turismo 4 zullen bevestigen dat er 5 verschillende N1’s zijn. Je gaat het bijna niet geloven, maar er zijn er meer! Met dank aan het befaamde Nissan GT-R Registry hebben we de exacte aantallen voor je:

Skyline GT-R N1 (R32, 118 exemplaren)

Skyline GT-R V-Spec (R32, 64 exemplaren)

Skyline GT-R V-Spec II (R32, 63 exemplaren)

Skyline GT-R V-Spec N1 (Series 1, R33, 55 exemplaren)

Skyline GT-R V-Speci N1 (Series 2, R33, 21 exemplaren)

Skyline GT-R V-Spec N1 (Series 3, R33, 11 exemplaren)

Skyline GT-R V-Spec N1 (R34, 38 exemplaren)

Skyline GT-R V-Spec II N1 (R34, 18 exemplaren)

Filmpje tofste Skyline verzameling

Een GT-R N1 is dus altijd wit, non-metallic. Voor een lager gewicht spoot Nissan er minder verf op dan normaal. Verder kun je ‘m vooral herkennen aan de dingen die niet heeft: een ruitenwisser achter, radio en airco. Dat laatste kon je dan weer wel als kosteloze optie krijgen. Dat dan weer wel.

Onder de motor is er een extra oliekoeler. De turbo’s zijn een groter verschil, geen keramische units, maar van staal. Oh, en er zaten simpelere remmen op, met de gedachte dat de volgende eigenaar toch wel raceremmen zou gaan monteren.

Enfin, check hier het filmpje van Larry Chen:

