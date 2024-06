Prijs vernieuwde Cupra Formentor: dit betaal je voor 272 pk

De prijs van de vernieuwde Cupra Formentor is bekend.

Het was de eerste échte Cupra, de Formentor. Daarmee bedoelen we dat het de eerste Cupra was, waar géén Seat-derivaat van is. De Cupra Ateca en Leon kennen wel Seat-versies en de Cupra Born is een klein beetje valsspelen, want dat was eigenlijk een Seat (de El-Born), die men gekneed heeft tot Cupra.

De Cupra Formentor is er nu lang genoeg dat een flinke facelift op zijn plaats is. Cupra spreekt zelf van de ‘ingrijpend vernieuwde’ Cupra Formentor. Kijk, dat is de perfecte manier om het te omschrijven. Tegenwoordig wordt te pas en te onpas geroepen dat auto’s ‘nieuw’ zijn, terwijl dat niet helemaal correct is.

Prijs vernieuwde Cupra Formentor

Alles dat je moet weten over de Cupra Formentor, kun je zien in dit artikel. Voor nu zijn ook de prijzen van de vernieuwde Cupra Formentor bekend. Daarbij kunnen we vrij kort zijn: hij is duurder, maar je krijgt meer waar voor je geld.

Essential

Er zijn vier uitvoeringen. Het begint met de Cupra Formentor Essential. Deze biedt alle essentiële dingen die je maar kunt wensen (wat zijn we toch bijdehand vandaag!). Deze heeft de 204 pk sterke PHEV-aandrijflijn die we al sinds jaar en dag van vele VAG-producten kennen. Qua uitrusting krijg je 18 inch lichtmetalo’s, Full LED-koplampen, smartphone-integratie, 3 zone-climate control en adaptieve cruise control. Prima. De prijs van de Essential is 44.990 euro.

Business

Een stapje hoger staat de Cupra Formentor Business . Die kost 1.200 euro meer. Dan heb je dezelfde 204 pk sterke combinatie tussen een 1.4 TSI motor en elektromotor. Qua uitrusting krijg je er sfeerverlichting, elektrische achterklep, alarm en keyless go bij.

VZ Performance

Dan de volgende, dat is de Cupra VZ Performance. Deze is niet alleen sportiever aangekleed met dikke 19 inch wielen en sportstoelen, maar heeft ook een systeemvermogen van 272 pk waardoor je in 7 tellen naar de 100 km/u kunt sprinten. De prijs van al dit moois is 50.990 euro.

VZ Extreme

Het topmodel is de Cupfra Formentor VZ Extreme. Die heeft ook 272 pk, maar daarnaast ook Sabelt kuipstoelen, Sennheiser audio, Matrix Led-lampen, Brembo-remmen en nog toffere lichtmetalen wielen. Het topmodel gaat de deur uit voor 56.990 euro.

Prijs vernieuwde Formentor & de concurrentie

Nu de prijs van de Cupra Formentor bekend is, bekijken we meteen hoe deze zich verhoudt tot de concurrentie:

We dachten dat er geen concurrenten waren. Maar als je een beertje zoekt, is er voldoende te vinden. De Alfa Romeo is duurder, maar heeft standaard 280 pk en is een concurrent voor de sterkere Formentor. De DS is de meest directe concurrent qua formaat en prestaties, maar de DS 4 is chiquer en minder op sportiviteit gefocust. Qua prijs wel interessant.

Dan de BMW, die is heel erg duur en moet je nog aankleden, hetzelfde geldt voor de Mercedes. Je bent zo 10 mille verder voordat het gelijk staat met uitrusting. De Ford is een ‘normale’ crossover met PHEV-aandrijflijn en sportieve uitrusting tegen een zeer concurrerende prijs. De Peugeot is eveneens een prima concurrent, evenals de Toyota. Kortom, de keuze is reuze in het sportieve-medium-crossover-met-PHEV-aandrijflijn-segment.

Check hier alle ins en outs:

