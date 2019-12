Nissan toont twee bijzondere Skylines

Waaronder een 400R!

In de jaren ’90 was het een van de favoriete auto’s van ondergetekende, de Nissan Skyline GT-R. De auto had iets magisch en mythisch om zich heen hangen. Die motor kon extreem goed getuned worden en het feit dat ze in alleen in Japan leverbaar waren maakte de legende alleen maar beter.

Ondanks de dubbele turbo’s, was de 911 Turbo uiteindelijk een snellere auto. Dankzij twee turbo’s leverde de boxer in de 911 namelijk 408 pk, tegen 280 pk in de Skyline. Gelukkig had Nis Motorport een beperkte oplage van de Nismo 400R, een Skyline GT-R waarbij alle kraantjes wat verder waren opengedraaid. De RB26DETT zescilinder werd opgepept tot 400 pk en omgedoopt dot RB-X. Helaas is deze auto heel erg zeldzaam: slechts 44 stuks zijn er gebouwd van 1996 tot 1998.

Maar niet getreurd, de 400R is terug! En sterker nog, de 400R badge is geplakt op een Nissan Skyline. Dit lijkt dus de goede kant op te gaan. De Nissan Skyline 400R Sprint Concept ziet er in elk geval cool uit, maar het lijkt om niet meer dan een styling studie te gaan op basis van de Nissan Skyline Sedan, die wij in Europa konden krijgen als Infiniti Q50. De 400R heeft de sterkste motor uit de Q50, een biturbo V6 met 400 pk. Die versie kun je als Red Sport gewoon in de VS aanschaffen.

Mocht je sowieso meer chic houden, dan is er de Nissan Skyline Deluxe Advanced. Deze heet namelijk een lederen two-tone interieur en jawel, een two-tone exterieur. De Nissan Skyline Deluxe Advanced is bedoeld voor zij die van relaxed cruisen houden. Over de motor in deze luxe variant van de Skyline is nog niets bekend.