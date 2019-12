Deze briljante auto heeft 454 Nm per achterwiel

Ze zullen bij Continental erg blij met je zijn!

Na jarenlang het publiek lekker maken met teasers en niet al te scheutige informatie had Ford dan eindelijk zijn snelste Mustang klaar: de Mustang Shelby GT500. Om aan te geven hoe lang het wel niet duurde: er bestaat geen pre-facelift versie van de GT500.

Nu doet Ford dit wel vaker, ook de Focus RS kwam bijvoorbeeld pas ná de facelift. De GT500 is het bruutste wat Ford in lange tijd heeft gemaakt en ze hebben veel brute apparaten op de markt gebracht de afgelopen jaren, denk aan de eerdergenoemde Focus RS, de F-150 Raptor en natuurlijk de Ford GT. Het kan natuurlijk zijn dat je de GT500 compleet over de top vindt. Gelukkig is er een beter alternatief van Roush.

Roush is een van de tuners die daadwerkelijk echt wat weet toe te geven. Dit is hun laatste project, de Roush Mustang Stage 3. In feit is het de ‘ongelimiteerde’ versie van de in beperkte oplage gebouwde Jack Roush Edition. Op papier lijkt de Roush Mustang Stage 3 een concurrent voor de Ford Mustang Shelby GT500, maar er zijn kleine en grote verschillen. De Stage 3 is gebouwd op basis van de Mustang GT. De motor heeft dus niet de flatplane krukas. Wel is de 5.0 Coyote V8 voorzien van een Phase II mechanische compressor, waardoor de V8 760 pk en 908 Nm levert. Maar in tegenstelling tot Lebanon Motors (die 1.000 pk in een standaard Mustang proppen) pakt Roush werkelijk alles aan.

Zo is niet alleen de V8 voorzien van veel betere koeling, maar worden ook de transmissie en differentieel voorzien van betere koeling. Ook het onderstel met MagneRide dempers zijn opnieuw gekalibreerd. De auto rolt standaard op Extreme Sport banden van Continental. De splitter en spoiler genereren daadwerkelijk neerwaartse druk. De Roush Mustang Stage 3 is voorzien van wat stickers en 20″ Flowform velgen, maar voor een Muscle Car met 750 pk is het uiterlijk erg ingetogen. Oh ja, de 0-96 km/u wil je weten: dat is in 3,6 seconden gepiept.

Dan de prijzen. In Nederland moet je er grofweg 100.000 euro bovenop tellen, waarschijnlijk. Het gehele Stage 3 pakket begint bij 24.995 euro en kan uitlopen tot hoe gek jij het maakt. Dan moet je wel een eigen Mustang GT meenemen. In de Verenigde Staten ben je 35.630 dollar daarvoor kwijt, in Nederland dus ietsje meer.

