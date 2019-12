Fietsenplan Formule 1 Zandvoort zeer exclusief

Met klapkuiten op de PON-tribune!

Het was enorm groot nieuws: de bekendmaking van de GP van Nederland op het circuit van Zandvoort. Een van de grootste mondiale sportevenementen komt naar een van de meest legendarische sportlocaties in Nederland.

Nu is die ‘legendarische sportlocatie’ niet meer wat het geweest is. Dat ligt niet alleen aan het circuit, maar ook aan de Tilke-banen met paleizen eromheen die een andere standaard laten zien dan dat ooit mogelijk zou zijn in Zandvoort. De grootste sceptici geven aan dat de infrastrcutuur het grootste probleem zal gaan zijn. Als het weer een beetje te doen is, sta je al vanaf Haarlem in de file en gaat de trein stapvoets vanaf Halfweg-Zwanenburg.

Maar gelukkig had de overenthousiaste Circuitdirecteur Jan Lammers daar een goede oplossing voor. Pon is een van de hoofdsponsoren en zij hebben ook Gazelle in hun merkenportfolio. Er zou gewerkt worden aan een oplossing dat je met de auto 7 tot 10 kilometer verderop kunt parkeren en dan verder kan gaan fietsen. Dat is niet onwaar, maar schetst in alle enthousiasme wél het verkeerde beeld.

Tijdens de extra podcast van De Nationale Autoshow met Meindert Schut en jullie aller Wouter, laat Paul van Splunteren (Pon) weten dat dat niet het geval is. Het zit net even wat genuanceerder. Ja, er zullen mensen gaan fietsen. Het is mogelijk om een fiets in combinatie met een kaartje te kopen via Pon, maar dat is voornamelijk voor Pon-klanten en gasten bedoeld. Ook zal het gaan om ‘een paar duizend’ tickets. Nu is een paar duizend mensen op de fiets te veel om te negeren: dat zet echt wel zoden aan de dijk.

Aan de andere kant, er komen VEEL meer mensen en die moeten alsnog met de trein of met de auto komen, waarvan beide oplossingen nu al bijna 100% zeker niet goed zullen functioneren tijdens het formule 1 weekend. In mei 2019 werd de ‘fiets van Pon’ gebruikt als een soort wondermiddel. En op zich, het klonk ook als een goede oplossing. Maar zomaar even 100.000 fietsen (het oorspronkelijke plan!) verstrekken zit er dus niet in. Als je mazzel hebt mag je dus een fiets kopen. Ondanks dat iedereen enthousiast is, zijn de oplossingen voor de te verwachten verkeersstroom nog niet gerealiseerd en kan het alsnog een dingetje gaan worden in het eerste weekend van mei 2020.